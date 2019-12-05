Медведев назвал ситуацию с занятостью россиян благоприятной

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал благоприятной ситуацию с занятостью населения в России.
"Если говорить о других цифрах, то, конечно, хорошей является цифра по безработице. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой, в районе 5%, а в этом году будет еще ниже - где-то 4,6-4,7% от экономически активного населения", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"В этом смысле цифра вполне благоприятная", - добавил он.