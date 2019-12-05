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Эйфелеву башню закроют в четверг из-за забастовки
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РИА Новости

Эйфелеву башню закроют в четверг из-за забастовки

12:04 05.12.2019 (обновлено: 12:46 05.12.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
Сотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Эйфелева башня в Париже будет закрыта в четверг из-за проведения во Франции масштабной общенациональной забастовки против пенсионной реформы.
"В связи с национальным забастовочным движением я закрыта сегодня", - говорится на странице в Twitter Эйфелевой башни.
Тем не менее, площадка около достопримечательности будет доступна для посетителей бесплатно.
Музей Орсэ также будет закрыт для посетителей в четверг. "Из-за национальной забастовки Музей Орсэ не будет открыт сегодня, 5 декабря", - говорится в Twitter музея.
В четверг во Франции началась общенациональная забастовка, в результате которой значительно нарушена работа общественного транспорта. Закрыты 11 линий французского метро, наблюдаются значительные перебои в движении пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев, ходят лишь 10% скоростных поездов TGV.
Во второй половине дня в четверг состоится массовая протестная акция против пенсионной реформы в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Участники демонстрации, среди которых, как предполагается, будут работники транспорта, сотрудники медучреждений, учителя, студенты, проследуют от Восточного вокзала до Площади нации.
Протестные акции запланированы и в других крупных городах Франции. Всего, по данным французских СМИ, в стране пройдет около 250 манифестаций. Разные категории французов выражают протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
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