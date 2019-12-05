Эйфелеву башню закроют в четверг из-за забастовки

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Эйфелева башня в Эйфелева башня в Париже будет закрыта в четверг из-за проведения во Франции масштабной общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

"В связи с национальным забастовочным движением я закрыта сегодня", - говорится на странице в Twitter Эйфелевой башни.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #Eiffeltower pic.twitter.com/882RfZ3xct — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 5 декабря 2019 г.

Тем не менее, площадка около достопримечательности будет доступна для посетителей бесплатно.

Музей Орсэ также будет закрыт для посетителей в четверг. "Из-за национальной забастовки Музей Орсэ не будет открыт сегодня, 5 декабря", - говорится в Twitter музея.

⚠️ Suite au mouvement national de grève, le musée d'Orsay ne pourra pas ouvrir aujourd'hui, 5 décembre.

Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée.

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⚠️ Due to the national strike, the Musée d'Orsay will not open today, 5 December

We apology for the inconvenience. pic.twitter.com/j8402GqqYE — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) 5 декабря 2019 г.

В четверг во Франции началась общенациональная забастовка, в результате которой значительно нарушена работа общественного транспорта. Закрыты 11 линий французского метро, наблюдаются значительные перебои в движении пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев, ходят лишь 10% скоростных поездов TGV.

Во второй половине дня в четверг состоится массовая протестная акция против пенсионной реформы в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Участники демонстрации, среди которых, как предполагается, будут работники транспорта, сотрудники медучреждений, учителя, студенты, проследуют от Восточного вокзала до Площади нации.