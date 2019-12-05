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На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
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РИА Новости

На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств

11:08 05.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку в Сахалинской областной больнице по возможным фактам лечения пациентов препаратами с истекшими сроками годности, информирует в четверг региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщает ведомство.
Отмечается, что поводом к проведению проверки послужили материалы, поступившие в следственный отдел из прокуратуры Южно-Сахалинска.
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
В настоящее время в помещениях больницы проведены осмотры служебных помещений, изъята медицинская документация, лекарственные препараты, компьютеры, а также иные предметы. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее представители прокуратуры области выезжали в больницу для проверки информации об использовании "просрочки". Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Валерий Лимаренко поручил провести всестороннюю проверку в областной больнице. В настоящее время расследованием ситуации занимается региональный минздрав.
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Валерий ЛимаренкоСахалинСледственный комитет РФЮжно-СахалинскРоссияПроисшествия
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