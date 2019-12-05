Эксперт прокомментировал возможное повышение стоимости ОСАГО

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расширение тарифного коридора в обязательном страховании автогражданской ответственности ( Расширение тарифного коридора в обязательном страховании автогражданской ответственности ( ОСАГО ) не означает автоматического повышения стоимости страхового полиса, для многих автолюбителей цена страховки останется неизменной, заявил РИА новости директор по рейтингам страховых компаний рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов.

"Расширение коридора не ведет автоматически к росту стоимости. Это расширяет диапазон, при этом вполне вероятно, что средняя цена может остаться неизменной", - сказал он.

В начале текущего года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость страхового полиса), был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены - его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей.

А сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО – в частности, речь идет о пересмотре некоторых коэффициентов и расширении тарифного коридора еще на 30% вверх и вниз.

Также парламентарии рассматривали вопрос о повышении предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей, но пока отложили этот вопрос, как раз из-за опасения роста тарифа. Эта мера, по словам Шарапова, могла бы сильнее повлиять на цены, чем расширение тарифного коридора.