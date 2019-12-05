"Спокойной ночи, малыши!" отметят юбилей концертом в цирке на Цветном

"Будет действительно большой концерт в рамках юбилея. Он продлится больше трех часов, в цирке на Цветном бульваре. Соберутся все звезды в гостях. Кроме наших ведущих будет Андрей Малахов. Мы организуем такой большой детский праздник с самыми знаменитыми детскими песнями, которые споют все знаменитые артисты от Филиппа Киркорова до Елки. Это будет в марте, дата точно появится позже", – рассказал Митрошенков.