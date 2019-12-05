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"Спокойной ночи, малыши!" отметят юбилей концертом в цирке на Цветном
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РИА Новости

"Спокойной ночи, малыши!" отметят юбилей концертом в цирке на Цветном

10:37 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев"Спокойной ночи, малыши!"
Спокойной ночи, малыши!
© РИА Новости / Григорий Сысоев
"Спокойной ночи, малыши!". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Программа "Спокойной ночи, малыши!" организует юбилейный концерт в Цирке Никулина на Цветном бульваре в марте 2020 года, сообщил РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.

"Будет действительно большой концерт в рамках юбилея. Он продлится больше трех часов, в цирке на Цветном бульваре. Соберутся все звезды в гостях. Кроме наших ведущих будет Андрей Малахов. Мы организуем такой большой детский праздник с самыми знаменитыми детскими песнями, которые споют все знаменитые артисты от Филиппа Киркорова до Елки. Это будет в марте, дата точно появится позже", – рассказал Митрошенков.

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Поскольку передача, по словам продюсера, развивалась и набирала обороты в течение всего первого года своего существования, было принято решение растянуть празднование юбилея на довольно продолжительный период: с текущего осеннего сезона до апреля следующего года.
"В Новый год будут традиционные наборы в коробках, конфеты и так далее. Эти знаменитые ГУМовские коробки тоже будут с Хрюшами и Степашами, каждый сможет что-то взять себе на память", – добавил Митрошенков.
Программа "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1964 года. В этом сезоне она масштабно отмечает свое 55-летие.
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