"Спокойной ночи, малыши!" отметят юбилей концертом в цирке на Цветном

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Программа "Спокойной ночи, малыши!" организует юбилейный концерт в Цирке Никулина на Цветном бульваре в марте 2020 года, сообщил РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.
"Будет действительно большой концерт в рамках юбилея. Он продлится больше трех часов, в цирке на Цветном бульваре. Соберутся все звезды в гостях. Кроме наших ведущих будет Андрей Малахов. Мы организуем такой большой детский праздник с самыми знаменитыми детскими песнями, которые споют все знаменитые артисты от Филиппа Киркорова до Елки. Это будет в марте, дата точно появится позже", – рассказал Митрошенков.
Поскольку передача, по словам продюсера, развивалась и набирала обороты в течение всего первого года своего существования, было принято решение растянуть празднование юбилея на довольно продолжительный период: с текущего осеннего сезона до апреля следующего года.
"В Новый год будут традиционные наборы в коробках, конфеты и так далее. Эти знаменитые ГУМовские коробки тоже будут с Хрюшами и Степашами, каждый сможет что-то взять себе на память", – добавил Митрошенков.
Программа "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1964 года. В этом сезоне она масштабно отмечает свое 55-летие.