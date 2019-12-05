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Культура
2019-12-05T10:06+0300
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Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея с юбилеем

10:06 05.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея со 100-летием, отметив, что музей по праву считается крупным самобытным культурно-просветительским центром всей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваш музей по праву считается крупным, самобытным культурно-просветительским центром Ярославской области и всей страны. В его уникальном собрании – произведения выдающихся художников, графиков, скульпторов, предметы старины, шедевры декоративно­прикладного искусства", - приводятся в телеграмме слова Путина.
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
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Он добавил, что столь богатая экспозиция неизменно вызывает заинтересованное внимание большого количества гостей из России и других стран.
Он также отметил высочайший профессионализм сотрудников музея, подчеркнув важность того, что они искренне любят своё дело, а также воплощают в жизнь востребованные образовательные, информационные, творческие проекты и приобщают молодежь к историческому наследию.
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КультураВладимир ПутинРоссияЯрославль
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