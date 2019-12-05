Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея с юбилеем

"Ваш музей по праву считается крупным, самобытным культурно-просветительским центром Ярославской области и всей страны. В его уникальном собрании – произведения выдающихся художников, графиков, скульпторов, предметы старины, шедевры декоративно­прикладного искусства", - приводятся в телеграмме слова Путина.

Он добавил, что столь богатая экспозиция неизменно вызывает заинтересованное внимание большого количества гостей из России и других стран.

Он также отметил высочайший профессионализм сотрудников музея, подчеркнув важность того, что они искренне любят своё дело, а также воплощают в жизнь востребованные образовательные, информационные, творческие проекты и приобщают молодежь к историческому наследию.