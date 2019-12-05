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На Урале полиция опровергла слухи о готовящемся нападении на школу
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РИА Новости

На Урале полиция опровергла слухи о готовящемся нападении на школу

09:54 05.12.2019 (обновлено: 09:56 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Ни в одном учебном заведении Екатеринбурга нет угрозы нападения на учеников, слухи о котором появились в социальных сетях, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что школьник в паблике одного из учебных заведений уральской столицы в соцсети предупредил, что готовит нападение на учебное заведение.
"Хочу успокоить горожан. Ни в одном из учебных заведений нашего города и региона ничто, к счастью, в реальности не угрожает ни ученикам, ни педагогам, ни самим зданиям. Обстановка в плане общественной безопасности находится в данный момент под полным контролем представителей МВД и наших коллег из других силовых ведомств. Причин для панических настроений нет", – сказал собеседник агентства.
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Валерий ГорелыхЕкатеринбургПроисшествия
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