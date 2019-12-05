На Урале полиция опровергла слухи о готовящемся нападении на школу

"Хочу успокоить горожан. Ни в одном из учебных заведений нашего города и региона ничто, к счастью, в реальности не угрожает ни ученикам, ни педагогам, ни самим зданиям. Обстановка в плане общественной безопасности находится в данный момент под полным контролем представителей МВД и наших коллег из других силовых ведомств. Причин для панических настроений нет", – сказал собеседник агентства.