На Урале полиция опровергла слухи о готовящемся нападении на школу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Ни в одном учебном заведении Екатеринбурга нет угрозы нападения на учеников, слухи о котором появились в социальных сетях, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что школьник в паблике одного из учебных заведений уральской столицы в соцсети предупредил, что готовит нападение на учебное заведение.
"Хочу успокоить горожан. Ни в одном из учебных заведений нашего города и региона ничто, к счастью, в реальности не угрожает ни ученикам, ни педагогам, ни самим зданиям. Обстановка в плане общественной безопасности находится в данный момент под полным контролем представителей МВД и наших коллег из других силовых ведомств. Причин для панических настроений нет", – сказал собеседник агентства.