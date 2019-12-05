В Пермском крае четыре человека погибли при столкновении легковушек

УФА, 5 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла вечером в среду около города Чернушка. Житель Уфы 1975 года рождения за рулем Kia не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспортного средства, во избежание столкновения с грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с "Ладой Калиной".
"В результате ДТП три человека погибли на месте, еще трое были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших позже скончался в медучреждении", - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Отмечается, что водителю иномарки оказана медицинская помощь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", он задержан.