Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

"Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Billie Eilish и 21-летний белорусский хит-мейкер Тима Белорусских. Альбом Billie Eilish "When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go" прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек "bad guy" вошел в топ-3 - что сделало её одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы", - говорится в сообщении.