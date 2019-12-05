РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-05T08:39+0300
https://ria.ru/20191205/1561984209.html
Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/155723/15/1557231599_0:159:2855:1765_1036x0_80_0_0_8b3fd1cd592886dfd871cd37b1ccbfbc.jpg
РИА Новости

Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

08:39 05.12.2019
11205
© Depositphotos / RattlerayДевушка в наушниках
Девушка в наушниках
© Depositphotos / Rattleray
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Самыми популярными исполнителями у россиян в 2019 году стали американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских, сообщила пресс-служба сервиса Яндекс.Музыка.
"Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Billie Eilish и 21-летний белорусский хит-мейкер Тима Белорусских. Альбом Billie Eilish "When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go" прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек "bad guy" вошел в топ-3 - что сделало её одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы", - говорится в сообщении.
Среди популярных исполнительней в этом году также певица Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.
"Чаще всего в этом году Алису просили включать треки Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп "Руки вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса", - сообщила пресс-служба сервиса.
Кадр из мультфильма Холодное сердце
16 ноября, 23:42Культура
Билли Айлиш, Maruv и соло Кристоффа. Какие новые треки нельзя пропустить
В 2019 году сервис Яндекс.Музыка активно развивал подкасты, благодаря чему к концу года стало доступно более 90 тысяч эпизодов. Их послушали хотя бы раз более 1 миллиона человек. Топ-10 возглавил подкаст "История русского секса", в топ также вошли подкасты "В предыдущих сериях", "Отвратительные мужики", "Слушай, Алиса!", "Игры разума".
Как отметила пресс-служба, при подсчётах учитывалось количество слушателей треков, альбомов и подкастов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2019 года.
5751544
Обсудить 0
КультураТима БелорусскихЕлена ТемниковаЯндексБилли АйлишЮлия Зиверт (Zivert)MaruvСветлана ЛободаПолина Гагарина
Рекомендуем
Кадр из мультфильма Фиксики
Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
Карта Тройка с дизайном Звездных войн
Карты "Тройка" в стиле "Звездных войн" появились в продаже в Москве
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Младенец
В Подмосковье родился мальчик Король Лев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев рассказал о своем самом сложном решении
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
Лента новостейМолния