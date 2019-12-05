Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

"Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Billie Eilish и 21-летний белорусский хит-мейкер Тима Белорусских. Альбом Billie Eilish "When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go" прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек "bad guy" вошел в топ-3 - что сделало её одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы", - говорится в сообщении.

Среди популярных исполнительней в этом году также певица Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

"Чаще всего в этом году Алису просили включать треки Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп "Руки вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса", - сообщила пресс-служба сервиса.

В 2019 году сервис Яндекс.Музыка активно развивал подкасты, благодаря чему к концу года стало доступно более 90 тысяч эпизодов. Их послушали хотя бы раз более 1 миллиона человек. Топ-10 возглавил подкаст "История русского секса", в топ также вошли подкасты "В предыдущих сериях", "Отвратительные мужики", "Слушай, Алиса!", "Игры разума".