Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори

"На сегодняшний день около 700 детей города Ноябрьска не привиты от кори, что является большим риском для данной группы деток, а также их родителей. Напоминаю, что в трех городах ЯНАО отмечены вспышки заболевания кори: Новый Уренгой, Надым, Тарко-Сале. А учитывая активную миграцию населения, инфекция может возникнуть в любом населенном пункте округа", - говорится в открытом письме.

Шалаев попросил родителей привить детей, у которых нет противопоказаний, а также выразил надежду, что руководство муниципалитета и представители традиционных конфессий поддержат его и "обязательно выскажутся на эту тему".

В середине ноября в Надыме было зафиксировано три случая заболевания корью. Местные власти на три недели запретили детям, которые не привиты от инфекции, посещать образовательные учреждения. Запрет затронул около 250 человек. Вспышка кори была зарегистрирована в регионе также в конце февраля, когда в Салехарде и Новом Уренгое заболели 13 человек. В окружном департаменте здравоохранения отмечали, что инфекцию завезли из других регионов.