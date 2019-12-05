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Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
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РИА Новости

Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори

08:36 05.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАмпула коревой вакцины в детской поликлинике
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 дек - РИА Новости. Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
Заявление Шалаева вечером в среду появилось в группе администрации Ноябрьска в соцсети "ВКонтакте". В своем обращении руководитель больницы просит родителей "серьезно задуматься", прежде чем ставить подпись в отказе от прививки против кори.
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"На сегодняшний день около 700 детей города Ноябрьска не привиты от кори, что является большим риском для данной группы деток, а также их родителей. Напоминаю, что в трех городах ЯНАО отмечены вспышки заболевания кори: Новый Уренгой, Надым, Тарко-Сале. А учитывая активную миграцию населения, инфекция может возникнуть в любом населенном пункте округа", - говорится в открытом письме.
Шалаев попросил родителей привить детей, у которых нет противопоказаний, а также выразил надежду, что руководство муниципалитета и представители традиционных конфессий поддержат его и "обязательно выскажутся на эту тему".
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В середине ноября в Надыме было зафиксировано три случая заболевания корью. Местные власти на три недели запретили детям, которые не привиты от инфекции, посещать образовательные учреждения. Запрет затронул около 250 человек. Вспышка кори была зарегистрирована в регионе также в конце февраля, когда в Салехарде и Новом Уренгое заболели 13 человек. В окружном департаменте здравоохранения отмечали, что инфекцию завезли из других регионов.
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Здоровье - ОбществоНоябрьскОбщество
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