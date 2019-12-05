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В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
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РИА Новости

В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

08:10 05.12.2019 (обновлено: 17:44 05.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 дек — РИА Новости. Следователи СК России в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна, когда 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.

"Зарегистрировано причинение легкого вреда здоровью мальчика. Проводится доследственная проверка", — сообщил РИА Новости в четверг представитель следственного управления СК России по региону.

В управлении пояснили, что два друга-семиклассника баловались на уроке, учительница пересадила их в разные углы класса, но они продолжили кидать друг в друга бумажками. Закончившийся госпитализацией удар стулом произошел во время того, как один из мальчиков подошел к другому за своей ручкой, которую только что кинул в него, а тот толкнул в сторону наклонившегося подростка стоящий рядом с ним тяжелый стул.
"У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, десять дней он будет наблюдаться в стационаре. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Операций делать не планируется", — добавил собеседник агентства.
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Следственный комитет РФОмская областьПроисшествия
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