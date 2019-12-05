В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

В управлении пояснили, что два друга-семиклассника баловались на уроке, учительница пересадила их в разные углы класса, но они продолжили кидать друг в друга бумажками. Закончившийся госпитализацией удар стулом произошел во время того, как один из мальчиков подошел к другому за своей ручкой, которую только что кинул в него, а тот толкнул в сторону наклонившегося подростка стоящий рядом с ним тяжелый стул.