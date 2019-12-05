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Омская область
2019-12-05T07:43+0300
https://ria.ru/20191205/1561983280.html
В омских колледжах по нацпроекту откроются современные мастерские
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40862/15/408621519_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4a8fcef59a9d11808d13d7a4ea164800.jpg
РИА Новости

В омских колледжах по нацпроекту откроются современные мастерские

07:43 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 5 дек – РИА Новости. Десять ультрасовременных мастерских в ближайшее время откроются в двух флагманских колледжах Омска в рамках нацпроекта "Образование", сообщает в четверг Минобразования Омской области.
"В автотранспортном и аграрно-технологических колледжах завершается создание десяти мастерских, в которых студенты смогут на новом качественном уровне изучать программирование, информационные системы, сетевое администрирование, заниматься исследованиями в рамках агрономии, ветеринарии и геномной инженерии", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что благодаря участию в грантовой программе национального проекта "Образование" система профессионального образования делает серьезный шаг в обновлении материально-технической базы своих флагманских учреждений, а значит выходит на новый уровень.
"На ремонтные работы в помещениях десяти мастерских выделено 7,1 миллиона рублей. В настоящее время в мастерских проводится монтаж систем вентиляции и кондиционирования, освещения и электроснабжения, подводятся коммуникации к рабочим местам, осуществляется брендирование мастерских. Установку оборудования в соответствии с планом застройки и инфраструктурными листами по компетенциям планируется завершить в автотранспортном колледже до 20 декабря, в аграрно-технологическом колледже – до 24 декабря", - сообщила замминистра образования Омской области Елена Корчагина.
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До конца года в омском автотранспортном колледже откроются сразу пять мастерских с передовым учебно-лабораторным оборудованием по направлениям "Программные решения для бизнеса", "Веб-дизайн и разработка", "Сетевое и системное администрирование" и другим. Еще пять мастерских с современным оборудованием откроются в омском аграрно-технологическом колледже.
Так, с введением с эксплуатацию мастерской "Ветеринария" усовершенствуются и адаптируются программы подготовки квалифицированных ветеринарных фельдшеров, проведения курсов повышения квалификации и переподготовки. В мастерской "Геномная инженерия" смогут проходить подготовку лаборанты-фитопатологи, ГМО-агрономы, здесь же они будут работать с молекулярно-генетическими реактивами и бактериальными культурами. Оборудование площадки будет использовано для подготовки участников JuniorSkills по компетенции "Геномная инженерия".
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