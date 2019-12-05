В омских колледжах по нацпроекту откроются современные мастерские

ОМСК, 5 дек – РИА Новости. Десять ультрасовременных мастерских в ближайшее время откроются в двух флагманских колледжах Десять ультрасовременных мастерских в ближайшее время откроются в двух флагманских колледжах Омска в рамках нацпроекта "Образование", сообщает в четверг Минобразования Омской области.

"В автотранспортном и аграрно-технологических колледжах завершается создание десяти мастерских, в которых студенты смогут на новом качественном уровне изучать программирование, информационные системы, сетевое администрирование, заниматься исследованиями в рамках агрономии, ветеринарии и геномной инженерии", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что благодаря участию в грантовой программе национального проекта "Образование" система профессионального образования делает серьезный шаг в обновлении материально-технической базы своих флагманских учреждений, а значит выходит на новый уровень.

"На ремонтные работы в помещениях десяти мастерских выделено 7,1 миллиона рублей. В настоящее время в мастерских проводится монтаж систем вентиляции и кондиционирования, освещения и электроснабжения, подводятся коммуникации к рабочим местам, осуществляется брендирование мастерских. Установку оборудования в соответствии с планом застройки и инфраструктурными листами по компетенциям планируется завершить в автотранспортном колледже до 20 декабря, в аграрно-технологическом колледже – до 24 декабря", - сообщила замминистра образования Омской области Елена Корчагина.

До конца года в омском автотранспортном колледже откроются сразу пять мастерских с передовым учебно-лабораторным оборудованием по направлениям "Программные решения для бизнеса", "Веб-дизайн и разработка", "Сетевое и системное администрирование" и другим. Еще пять мастерских с современным оборудованием откроются в омском аграрно-технологическом колледже.