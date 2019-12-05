Священник рассказал, когда в РПЦ могут пересмотреть отношение к ЭКО

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви не исключили пересмотра отношения к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) , когда технология позволит избежать смерти эмбрионов и не будет нарушать целостность супружества, заявил в среду настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы протоиерей Александр Абрамов в эфире телеканала "Спас".

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

"Я уверен, что со временем, когда будут решены ключевые моральные вопросы ЭКО, например, что не будут уничтожаться эмбрионы, или не будет нарушаться целостность супружества, церковь вполне в состоянии пересмотреть отношение к этому вопросу", - сказал Абрамов в ходе дискуссии с Киселевым.

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.

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Также в Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".