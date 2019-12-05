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В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
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РИА Новости

В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"

05:44 05.12.2019
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© Amblin Partners / Universal PicturesКадр из трейлера к фильму "1917"
Кадр из трейлера к фильму 1917
© Amblin Partners / Universal Pictures
ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Лондоне состоялась королевская и мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов года о Первой мировой войне "1917". Показ картины, на котором присутствовали принц Чарльз и его супруга Камилла, состоялся в среду вечером в кинотеатре Odeon на Лестер-сквер, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм повествует о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, от которого зависят жизни почти двух тысяч бойцов. Режиссером картины, снятой будто одним непрерывным кадром, выступил Сэм Мендес, известный зрителям по фильмам "Красота по-американски", а также двух частей о Джеймсе Бонде ("Координаты "Скайфолл" и "Спектр"). Продюсером картины стал Стивен Спилберг.
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Первым на красной дорожке у кинотеатра Odeon появился сам кинорежиссер, затем к зрителям вышли актеры, сыгравшие главные роли: Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чепмен, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Марк Стронг.
Мендес, представляя фильм, отметил, что рад тому, что мировая премьера проходит в Великобритании, где эта картина снималась. "Этот фильм сделан в Англии, это английский фильм почти во всех аспектах – английская команда, английские актеры. Поэтому очень правильно, что этот фильм начинает свой путь здесь", - сказал режиссер.
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Актер Эндрю Скотт, ранее уже снимавшийся у Мендеса, в частности в фильме о Джеймсе Бонде "Спектр", заметил, что в этом фильме было интересно сниматься с технической точки зрения.
"Это довольно сложно. Вы должны сделать все правильно. Обычно вы полагаетесь на замену звука при монтаже или редактирование, если допустили ошибку. Так что это было немного похоже на живой театр. Это было захватывающе", - поделился своими впечатлениями от съемок Скотт.
Одними из последних к кинотеатру прибыли члены британской королевской семьи - принц Уэльский Чарльз, одетый в классический черный смокинг, и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла, которая появилась в черном вечернем платье с украшенной бисером шалью.
По оценкам кинокритиков, фильм "1917" имеет все шансы стать претендентом на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", а Сэм Мендес вновь может побороться за звание лучшего режиссера.
Начало показа фильма в России запланировано на 30 января 2020 года.
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