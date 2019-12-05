На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Главная медсестра отделения Яния Шеревера рассказала, что в шкафу, показанном в СМИ, на самом деле хранятся просроченные лекарства, однако они подлежат утилизации. По ее словам, существует процедура, согласно которой перед списанием их необходимо поставить на учет и отправить на "карантин".