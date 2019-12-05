Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Игры диких амурских тигрят-тройняшек попали на камеру в национальном парке Игры диких амурских тигрят-тройняшек попали на камеру в национальном парке "Земля леопарда" , сообщает нацпарк.

"Три непоседливых котенка, ожидая возвращения матери с охоты, устроили тренировочные состязания с играми, чтобы в будущем уметь самим добывать пищу", - говорится в сообщении.​

Отмечается, что увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела фотоловушка, установленная для наблюдений за дикими животными. Тигрята провели перед автоматической камерой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха.

Специалисты отмечают, что пока матери не было рядом, тигрята решили сами заняться подготовкой к "взрослой жизни".

"Во время незатейливых игр котята выясняли, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и охоты. Прыжок, бросок, укус, рык – в тигриных яслях в ход шли все приемы. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия",- говорится в сообщении.

По мнению специалистов, которые приводит нацпарк, таким образом хищники учатся общаться между собой и развивают физические навыки.

"Котятам около 4 месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни. В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты", - приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерины Блидченко.

Котята пробыли "под контролем" камеры весь световой день.

Амурский тигр – самый крупный и северный подвид тигра на планете. Это одна из редчайших кошек, которая занесена в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 580 особей. На территории Земли леопарда по данным исследований было зафиксировано более 30 взрослых тигров.