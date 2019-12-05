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Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец
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РИА Новости

Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец

08:00 05.12.2019 (обновлено: 08:08 05.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
Военные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни морпехов, десятки единиц бронетехники и десантные операции за тысячи километров от родных берегов: российский флот в середине 2020-х получит корабли принципиально нового класса — универсальные десантные. Кораблестроители, конструкторы и военные уже согласовывают детали проекта и задачи будущих УДК.

Большие планы

Вертолетоносцы будут строить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Закладка двух универсальных кораблей-доков планируется на 2020-й, передача их ВМФ России намечена на 2025-й и 2026-й. В дальнейшем серию могут продолжить.
По какому именно проекту будут строиться корабли, пока неизвестно. Напомним, после разрыва контракта с Францией на поставку вертолетоносцев типа "Мистраль" российские КБ подготовили сразу несколько вариантов. В 2015-м Невское проектно-конструкторское бюро представило концепцию УДК "Прибой". Этот корабль водоизмещением 14 тысяч тонн способен находиться в автономном плавании до двух месяцев, дальность маршрута — 11 тысяч километров. "Прибой" рассчитан на размещение восьми вертолетов Ка-27 и шести десантных катеров. Кроме того, на корабле можно перевозить до 500 десантников и 60 единиц бронетехники.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМакет десантного корабля "Прибой" на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015"
Макет десантного корабля Прибой на торжественном открытии Международного военно-технического форума Армия-2015
© РИА Новости / Александр Вильф
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Макет десантного корабля "Прибой" на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015"
Крыловский государственный научный центр предложил свой вариант вертолетоносца. Он более крупный, представляет собой полутримаран водоизмещением 24 тысячи тонн. На палубе и в трюмах размещаются уже 16 ударных вертолетов Ка-52, транспортно-боевых Ка-29 и многоцелевых Ка-27. На борту можно перевозить до 500 десантников и полсотни единиц боевой техники. Морских пехотинцев предполагается высаживать на берег с помощью нескольких десантных катеров "Серна" или "Раптор". Скорость УДК — более 20 узлов, дальность плавания примерно такая же, как у "Прибоя", но автономность ниже — всего около 30 суток.
Для самообороны на корабле имеются 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176М, несколько 30-миллиметровых артустановок АК-630 "Дуэт", пара зенитных комплексов "Панцирь-МЕ" и противолодочные комплексы "Пакет-НК".
© ФГУП "Крыловский государственный научный центр"Вертолетоносец "Лавина"
Вертолетоносец Лавина
© ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
Вертолетоносец "Лавина"

Охотники за субмаринами

Надо сказать, отечественный ВПК уже имеет опыт строительства таких кораблей. Правда, особенности военной доктрины предполагали существенное отличие советских вертолетоносцев от "иностранцев" — как внешне, так и по спектру решаемых задач. Советский Союз не планировал нападать на банановые республики, подгоняя к их берегам корабли-доки с вертолетами, зачищать берег и высаживать десант под прикрытием с воздуха. Десантным операциям в СССР отводилась второстепенная роль, а для доставки и высадки морпехов на берег, как правило, применялись большие десантные корабли.
Советских адмиралов куда больше беспокоили атомные подводные лодки вероятного противника. В 1960-е кораблестроители получили задание разработать крейсер-вертолетоносец для борьбы с субмаринами, способный самостоятельно обнаруживать, выслеживать и уничтожать их на большом удалении от своих баз.
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Через несколько лет Черноморский флот оснастили двумя такими крейсерами проекта 1123 "Кондор". Корабли носили имена "Москва" и "Ленинград". Их конструкцию можно назвать необычной. Если передняя часть выглядела вполне привычно — в виде латинской V, — то ближе к миделю корпус значительно расширялся. Сверху корабль напоминал грушу. Такое решение позволило увеличить площадь полетной палубы.
В ангарах размещалось до 14 противолодочных вертолетов, которые по очереди вылетали на боевое патрулирование, сбрасывали в море гидроакустические буи и вели разведку. "Кондоры" имели на борту мощное радиолокационное оборудование и вооружение. Крейсеры оснастили противолодочной ракетной установкой, стреляющей, в том числе, боеприпасами с ядерной головной частью, торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, реактивными бомбометами, зенитными ракетными комплексами и артиллерийскими установками.
© Фото : Public domainПротиволодочный крейсер "Ленинград"
Противолодочный крейсер Ленинград
© Фото : Public domain
Противолодочный крейсер "Ленинград"
Однако были и существенные недостатки. Например, из-за нестандартной формы в шторм крейсеры зарывались в волну. Переливающаяся через палубу вода могла легко вывести из строя часть оборудования. Кроме того, для управления кораблем и обслуживания его систем требовалось очень много рук — численность экипажей могла доходить до 800 матросов и офицеров.
Тем не менее вертолетоносцы успешно выполняли задачи в Средиземном море и Атлантике. Причем занимались не только прямой задачей — борьбой с подводными лодками, — но и участвовали в спасательных и поисковых операциях. В частности, в 1974-м "Ленинград" задействовали в миссии по разминированию Суэцкого канала.
Этот крейсер списали со службы в 1991-м и продали на металл коммерческой индийской компании. "Москва" прожила чуть дольше — последний выход в море состоялся в 1993-м, затем ее превратили в плавучую казарму, а в 1997-м также продали "на иголки".
© РИА Новости / Михаил КухтаревПротиволодочный крейсер-вертолетоносец "Москва"
Противолодочный крейсер-вертолетоносец Москва
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
Противолодочный крейсер-вертолетоносец "Москва"

Общая идея

У западных стран опыт строительства вертолетоносцев гораздо богаче. Особенно преуспели в этом деле американцы. С середины 1970-х на вооружении ВМС США стояли УДК "Тарава". Это огромные экспедиционные корабли, способные доставить к месту десантной операции до двух тысяч морпехов, десятки единиц бронетехники и вертолетов.
"Таравы" прослужили американскому флоту до 2015-го, на смену им пришли более современные "Уосп". Кроме того, в США уже построен и включен в состав флота головной корабль новой серии десантных кораблей "Америка".
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Стоит отметить, что и в СССР были планы по строительству десантных кораблей, подобных американским. В середине 1980-х конструкторы разработали проект универсального десантного корабля под шифром 11780. Он был настолько похож на американский аналог, что получил неофициальное название "Иван Тарава".
На 200-метровую полетную палубу огромного плавучего дока водоизмещением более 30 тысяч тонн могли бы садиться как вертолеты, так и самолеты морского базирования Як-38. УДК вмещал более тысячи десантников, 40 танков и 15 бронетранспортеров. Однако из-за разногласий внутри высшего военного командования проект так и не реализовали. А после распада СССР работы свернули окончательно.
© Фото : Public domainВертолетоносец "Америка" во время учений в Тихом океане
Вертолетоносец Америка во время учений в Тихом океане
© Фото : Public domain
Вертолетоносец "Америка" во время учений в Тихом океане
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Ка-27МистральРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Какой будет российский вертолетоносец? Уверен, что по освоенному на нем бюджету- из чистого золота, с платиновыми вертолетами на борту.
5 декабря, 16:45
АПАлександр Путин
3300111
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