На Кубани согласовано 34 места размещения придорожных комплексов

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края согласовали 34 места размещения придорожных многофункциональных комплексов, говорится в сообщении администрации региона.

Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев отмечал, что развитие придорожного сервиса способствует формированию благоприятного имиджа края и привлечению инвестиций. Современный формат сервиса создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджет. В связи с этим он принял решение о создании единой схемы размещения таких комплексов.

Совещание по развитию придорожного сервиса в регионе провел руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

"Всего были рассмотрены 54 места для существующих и планируемых к размещению многофункциональных комплексов. По итогам обсуждения 34 места полностью согласованы с муниципальными образованиями, три места необходимо дополнительно проработать, 17 мест предложено исключить", - отмечается в сообщении.

Глава департамента потребсферы призвал представителей муниципалитетов, в которых определены места, но требуется внести изменения в документы, не откладывать работу. "Вносите изменения в генпланы городов и районов, в правила землепользования и застройки, предусматривая денежные средства или, возможно, даже за счет инвесторов", – приводит ведомство слова главы департамента.

Кроме того, участники совещания выступили с предложениями о новых местах под такие комплексы.