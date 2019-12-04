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Краснодарский край
2020-01-14T11:15+0300
https://ria.ru/20191204/1563392655.html
На Кубани согласовано 34 места размещения придорожных комплексов
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РИА Новости

На Кубани согласовано 34 места размещения придорожных комплексов

11:11 04.12.2019 (обновлено: 11:15 14.01.2020)
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края согласовали 34 места размещения придорожных многофункциональных комплексов, говорится в сообщении администрации региона.
Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев отмечал, что развитие придорожного сервиса способствует формированию благоприятного имиджа края и привлечению инвестиций. Современный формат сервиса создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджет. В связи с этим он принял решение о создании единой схемы размещения таких комплексов.
Совещание по развитию придорожного сервиса в регионе провел руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
"Всего были рассмотрены 54 места для существующих и планируемых к размещению многофункциональных комплексов. По итогам обсуждения 34 места полностью согласованы с муниципальными образованиями, три места необходимо дополнительно проработать, 17 мест предложено исключить", - отмечается в сообщении.
Глава департамента потребсферы призвал представителей муниципалитетов, в которых определены места, но требуется внести изменения в документы, не откладывать работу. "Вносите изменения в генпланы городов и районов, в правила землепользования и застройки, предусматривая денежные средства или, возможно, даже за счет инвесторов", – приводит ведомство слова главы департамента.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Кроме того, участники совещания выступили с предложениями о новых местах под такие комплексы.
В сентябре 2019 года департамент потребсферы презентовал губернатору схему многофункциональных комплексов сервиса. Вениамин Кондратьев поручил муниципальным образованиям руководствоваться документами, чтобы в конечном итоге придорожный сервис региона был приведен к единому стандарту.
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Краснодарский крайВениамин Кондратьев
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