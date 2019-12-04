На Кубани согласовано 34 места размещения придорожных комплексов

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края согласовали 34 места размещения придорожных многофункциональных комплексов, говорится в сообщении администрации региона.
Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев отмечал, что развитие придорожного сервиса способствует формированию благоприятного имиджа края и привлечению инвестиций. Современный формат сервиса создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджет. В связи с этим он принял решение о создании единой схемы размещения таких комплексов.
Совещание по развитию придорожного сервиса в регионе провел руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
"Всего были рассмотрены 54 места для существующих и планируемых к размещению многофункциональных комплексов. По итогам обсуждения 34 места полностью согласованы с муниципальными образованиями, три места необходимо дополнительно проработать, 17 мест предложено исключить", - отмечается в сообщении.
Глава департамента потребсферы призвал представителей муниципалитетов, в которых определены места, но требуется внести изменения в документы, не откладывать работу. "Вносите изменения в генпланы городов и районов, в правила землепользования и застройки, предусматривая денежные средства или, возможно, даже за счет инвесторов", – приводит ведомство слова главы департамента.
3 декабря 2019, 16:17Краснодарский крайКубань вошла в тройку регионов по объему дотаций от правительства
Кроме того, участники совещания выступили с предложениями о новых местах под такие комплексы.
В сентябре 2019 года департамент потребсферы презентовал губернатору схему многофункциональных комплексов сервиса. Вениамин Кондратьев поручил муниципальным образованиям руководствоваться документами, чтобы в конечном итоге придорожный сервис региона был приведен к единому стандарту.