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Мясникович: общий рынок ЕАЭС не должен иметь изъятий
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РИА Новости

Мясникович: общий рынок ЕАЭС не должен иметь изъятий

13:36 04.12.2019 (обновлено: 16:37 05.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен иметь общий рынок товаров и услуг без изъятий, заявил в среду в Минске спикер верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович.
В среду закрылась последняя сессия верхней палаты текущего созыва. Ранее, 7 ноября, в республике состоялись выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики). Всего были избраны 56 сенаторов нового созыва, еще восемь членов может назначить президент страны. На 6 декабря запланировано заседание первой сессии Совета республики нового созыва. Председательство в ЕАЭС перейдет к Белоруссии в феврале 2020 года, одновременно республика получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии ЕЭК. В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, на его взгляд, возглавить коллегию ЕЭК с 2020 года под силу только Мясниковичу. Лукашенко также рассказал, что проинформировал о своем решении руководителей стран ЕАЭС, отторжения по данной кандидатуре с их стороны он не увидел.
"Председательство Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. Такая задача поставлена президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех участников", - заявил Мясникович, закрывая сессию.
По его словам, "предстоит большая работа по формированию общего рынка товаров и услуг без изъятий и ограничений". "Надо повышать престиж ЕАЭС, усиливать его роль в социально-экономическом развитии государств-членов", - добавил Мясникович.
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Мясникович также напомнил о приближении 20-летия Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. "Совет Республики делал все от него зависящее, чтобы развитие интеграции осуществлялось с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в Договоре", - заявил он в этой связи.
В среду Мясникович также подал в отставку с поста председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии, за нее проголосовали все присутствовавшие в зале члены верхней палаты. Мясникович возглавил верхнюю палату парламента Белоруссии в январе 2015 года, в 2010-2014 годах работал в должности премьера республики.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМихаил МясниковичБелоруссияРоссия
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