Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

Демократы в конгрессе подозревают главу государства в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом деле. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.