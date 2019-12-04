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Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
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РИА Новости

Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

22:27 04.12.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Архивное фото
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
Ранее Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что добивается выдачи виз четырем гражданам Украины, готовым подтвердить причастность участника президентской гонки Джо Байдена к "всевозможным преступлениям".
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
22 ноября, 22:17
Джулиани обвинил Байдена в подкупе экс-президента Украины
"Личный адвокат Трампа и один из главных фигурантов "Украинагейта" Рудольф Джулиани находится в Киеве", - пишет издание.
Демократы в конгрессе подозревают главу государства в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом деле. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Дональд ТрампРудольф ДжулианиСШАУкраинаВ мире
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