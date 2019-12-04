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Удмуртская Республика
2019-12-04T21:43+0300
https://ria.ru/20191204/1561976846.html
Удмуртия получит 3,5 млн руб рамках реализации программы "Образование"
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РИА Новости

Удмуртия получит 3,5 млн руб рамках реализации программы "Образование"

21:43 04.12.2019
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© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
Старшеклассники за ноутбуками. Архивное фото
УФА, 4 дек - РИА Новости. Федеральный центр в рамках реализации программы "Образование" выделит Удмуртии 3,5 миллиона рублей на создание инновационных программ технического образования для детей региона в 2020 году, сообщили пресс-службе главы Удмуртии.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о проекте "КубитТехно" регионального центра информатизации.
"Центр информатизации и оценки качества образования получит 3,5 миллиона рублей в 2020 году. Эти средства пойдут на создание инновационных программ дополнительного образования технической направленности для детей в возрасте от 12 до 18 лет с применением методологии наставничества и взаимодействия организаций дополнительного, общего, среднего и высшего профессионального образования республики", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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Ведомство поясняет, что учреждение вошло в число победителей конкурсного отбора в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Проект "КубитТехно", разработанный региональным центром информатизации и оценки качества образования Удмуртии, вошел в число победителей по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в 2020 году. Старт реализации проекта намечен на март 2020 года",- говорится в сообщении.
В пресс-службе главы республики информируют, что проект увеличит охват детей, обучающихся по современным и востребованным дополнительным общеобразовательным программам технической направленности. "Кроме того, повысится квалификации педагогов, сформируется общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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Удмуртская РеспубликаУдмуртияОбразование - Общество
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