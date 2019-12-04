Удмуртия получит 3,5 млн руб рамках реализации программы "Образование"

УФА, 4 дек - РИА Новости. Федеральный центр в рамках реализации программы "Образование" выделит Федеральный центр в рамках реализации программы "Образование" выделит Удмуртии 3,5 миллиона рублей на создание инновационных программ технического образования для детей региона в 2020 году, сообщили пресс-службе главы Удмуртии.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о проекте "КубитТехно" регионального центра информатизации.

"Центр информатизации и оценки качества образования получит 3,5 миллиона рублей в 2020 году. Эти средства пойдут на создание инновационных программ дополнительного образования технической направленности для детей в возрасте от 12 до 18 лет с применением методологии наставничества и взаимодействия организаций дополнительного, общего, среднего и высшего профессионального образования республики", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Ведомство поясняет, что учреждение вошло в число победителей конкурсного отбора в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным

"Проект "КубитТехно", разработанный региональным центром информатизации и оценки качества образования Удмуртии, вошел в число победителей по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в 2020 году. Старт реализации проекта намечен на март 2020 года",- говорится в сообщении.