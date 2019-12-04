Сообщения о минировании 13 московских судов и школ не подтвердились

Ранее сообщалось об анонимных сообщениях с угрозами взрывов в 13 районных судах и школах Москвы.

"Все объекты с массовым пребыванием людей проверены, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только из школы №1561 на улице Паустовского были эвакуированы свыше 530 человек. Из школы №1522 на улице Народного ополчения - почти 700 человек.