Сообщения о минировании 13 московских судов и школ не подтвердились

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты завершили проверку во всех 13 районных судах и образовательных учреждениях Москвы, в адрес которых поступили угрозы о "минировании", опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об анонимных сообщениях с угрозами взрывов в 13 районных судах и школах Москвы.
"Все объекты с массовым пребыванием людей проверены, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
По его словам, только из школы №1561 на улице Паустовского были эвакуированы свыше 530 человек. Из школы №1522 на улице Народного ополчения - почти 700 человек.