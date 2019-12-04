Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T21:21+0300
https://ria.ru/20191204/1561976570.html
Сообщения о минировании 13 московских судов и школ не подтвердились
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Сообщения о минировании 13 московских судов и школ не подтвердились

21:21 04.12.2019
449
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты завершили проверку во всех 13 районных судах и образовательных учреждениях Москвы, в адрес которых поступили угрозы о "минировании", опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об анонимных сообщениях с угрозами взрывов в 13 районных судах и школах Москвы.
Сотрудник МЧС России
Вчера, 11:06
На юго-западе Москвы эвакуировали школу после звонка о минировании
"Все объекты с массовым пребыванием людей проверены, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
По его словам, только из школы №1561 на улице Паустовского были эвакуированы свыше 530 человек. Из школы №1522 на улице Народного ополчения - почти 700 человек.
011030
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Пресс-секретарь Трампа обвинила конгресс в обмане американцев
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Женщина с ребенком смотрят на Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Лабораторные исследования
Ученые обнаружили необычный фактор продления жизни
Посол США на Украине Джеффри Пайетт
Посол США поблагодарил греческого митрополита за признание ПЦУ
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Флаги с символикой Евросоюза
Минск призвал ЕС к взаимовыгодному сотрудничеству
Социальная сеть Instagram
Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта
Заседание Совета безопасности ООН
Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР
Вид на Алеппо
В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба
Снимок экрана видеоблога Егора Жукова
Суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме 6 декабря
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
Кадр из сериала Игра престолов.
Эмилия Кларк рассказала, как учила речь в финале "Игры престолов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
22:40Крымская делегация прибыла в Сербию
Лента новостейМолния