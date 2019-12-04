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2019-12-04T21:19+0300
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Пресс-секретарь Трампа обвинила конгресс в обмане американцев
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РИА Новости

Пресс-секретарь Трампа обвинила конгресс в обмане американцев

21:19 04.12.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Конгресс США обманывает собственных избирателей, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в связи с идущими в палате представителей конгресса США слушаниями по импичменту президенту Дональду Трампу.
"Люди этой страны становятся жертвой обмана конгресса, который работает для них же", - написала в Twitter Гришэм в связи с идущими в юридическом комитете палаты представителей конгресса слушаниями по импичменту.
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"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
В среду на вопросы конгрессменов отвечают приглашенные демократами профессиональные юристы. Им задают вопросы о том, могут ли являться вменяемые президенту обвинения достаточными для его импичмента.
"Три из четырех "экспертов" на этих шарлатанских слушаниях известны своим предвзятым отношением к президенту Дональду Трампу. Не только у самого президента нет никаких прав в этом процессе, но и приглашенные демократами "свидетели" давно уже составили свое мнение", - написала Гришэм.
Накануне комитет палаты по разведке одобрил доклад по импичменту и передал его в комитет по судебным делам, который проводит в среду первое заседание с экспертами. Предполагается, что это поможет комитету определиться, какие обвинения предъявлять Трампу.
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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВ мире
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