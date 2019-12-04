Пресс-секретарь Трампа обвинила конгресс в обмане американцев

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Конгресс США обманывает собственных избирателей, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в связи с идущими в палате представителей конгресса США слушаниями по импичменту президенту Дональду Трампу

"Люди этой страны становятся жертвой обмана конгресса, который работает для них же", - написала в Twitter Гришэм в связи с идущими в юридическом комитете палаты представителей конгресса слушаниями по импичменту.

В среду на вопросы конгрессменов отвечают приглашенные демократами профессиональные юристы. Им задают вопросы о том, могут ли являться вменяемые президенту обвинения достаточными для его импичмента.

"Три из четырех "экспертов" на этих шарлатанских слушаниях известны своим предвзятым отношением к президенту Дональду Трампу. Не только у самого президента нет никаких прав в этом процессе, но и приглашенные демократами "свидетели" давно уже составили свое мнение", - написала Гришэм.

Накануне комитет палаты по разведке одобрил доклад по импичменту и передал его в комитет по судебным делам, который проводит в среду первое заседание с экспертами. Предполагается, что это поможет комитету определиться, какие обвинения предъявлять Трампу.