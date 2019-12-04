В Свердловской области ликвидировали пожар на территории завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Открытое горение в здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме Открытое горение в здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме Свердловской области ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

Ранее сообщалось, что пожар произошел в административном арендуемом на территории завода здании на площади 400 квадратных метров.

"Горело модульное сооружение, принадлежащее подрядной организации и размещенное на временно арендуемой территории предприятия. В 21.19 (19.19 мск) пожар локализован на площади 420 метров квадратных. В 21.40 (19.40 мск) пожарные справились с огнем. В настоящее время ведется проливка горевших конструкций. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.