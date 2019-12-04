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В Свердловской области ликвидировали пожар на территории завода
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РИА Новости

В Свердловской области ликвидировали пожар на территории завода

20:34 04.12.2019 (обновлено: 20:46 04.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Открытое горение в здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме Свердловской области ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в административном арендуемом на территории завода здании на площади 400 квадратных метров.
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"Горело модульное сооружение, принадлежащее подрядной организации и размещенное на временно арендуемой территории предприятия. В 21.19 (19.19 мск) пожар локализован на площади 420 метров квадратных. В 21.40 (19.40 мск) пожарные справились с огнем. В настоящее время ведется проливка горевших конструкций. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте был развернут штаб пожаротушения, в ликвидации ЧП принимают участие 58 человек личного состава и 20 единиц спецтехники.
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МЧС РФСвердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
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