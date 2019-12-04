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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-04T19:56+0300
https://ria.ru/20191204/1561974026.html
Татарстан привлечет экспертов из ФРГ к проекту завода под Казанью
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РИА Новости

Татарстан привлечет экспертов из ФРГ к проекту завода под Казанью

19:56 04.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВывоз мусора
Вывоз мусора
© РИА Новости / Павел Львов
Вывоз мусора. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Татарстан планирует привлечь экспертов из Германии к проведению международной экспертизы проекта мусоросжигательного завода, который планируется построить под Казанью к 2022 году, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
"Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана привлечёт экспертов из Германии для проведения дополнительной международной экспертизы проекта строительства завода по термической переработке отходов под Казанью. Планируется, что к этой работе будут привлечены не менее трёх экспертов", - сказал представитель минэкологии.
По информации собеседника агентства, в настоящее время сформирован список потенциальных экспертов. Привлекаемые к проведению экспертизы специалисты будут иметь опыт проектирования, аудита экологической безопасности и экономической эффективности и эксплуатации подобных заводов, а также успешно реализованные проекты в данной области.
Как напомнили в министерстве, проведение подобной экспертизы с участием международных экспертов действующим российским законодательством не регламентировано и не предусмотрено, однако президентом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение о её проведении с целью получения дополнительных гарантий безопасности предлагаемой технологии. Экспертная оценка будет проведена в рамках меморандума о сотрудничестве по вопросам защиты окружающей среды между правительством Татарстана и зарубежными партнерами.
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На данный момент проектно-сметная документация будущего мусоросжигательного завода прошла процедуру государственной экологической экспертизы в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане выдал заключение о соответствии проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны по проектируемому заводу требованиям СанПиН. Проект также получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.
Ранее Татарстан стал пилотным регионом, где в ближайшие годы должен быть построен мусоросжигательный завод наряду с четырьмя заводами в Подмосковье. Планируется, что завод возведут в посёлке Осиново вблизи Казани. Инвестором проекта выступает АО "РТ-Инвест", строительством займется его "дочка". Завод планируется построить к 2022 году. На эти цели будет выделено порядка 26-28 миллиардов рублей. По данным мэрии города, ежегодно жители столицы Татарстана вырабатывают 600 тысяч тонн мусора, сегодня 115 гектаров земли вокруг Казани уже заняты свалками. Если не решить вопрос утилизации мусора, через 20 лет свалки займут уже 200 гектаров земли. При этом выбросы вредных веществ от этих свалок приведут к существенным экологическим проблемам.
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