Татарстан привлечет экспертов из ФРГ к проекту завода под Казанью

"Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана привлечёт экспертов из Германии для проведения дополнительной международной экспертизы проекта строительства завода по термической переработке отходов под Казанью. Планируется, что к этой работе будут привлечены не менее трёх экспертов", - сказал представитель минэкологии.

По информации собеседника агентства, в настоящее время сформирован список потенциальных экспертов. Привлекаемые к проведению экспертизы специалисты будут иметь опыт проектирования, аудита экологической безопасности и экономической эффективности и эксплуатации подобных заводов, а также успешно реализованные проекты в данной области.

Ранее Татарстан стал пилотным регионом, где в ближайшие годы должен быть построен мусоросжигательный завод наряду с четырьмя заводами в Подмосковье. Планируется, что завод возведут в посёлке Осиново вблизи Казани. Инвестором проекта выступает АО "РТ-Инвест", строительством займется его "дочка". Завод планируется построить к 2022 году. На эти цели будет выделено порядка 26-28 миллиардов рублей. По данным мэрии города, ежегодно жители столицы Татарстана вырабатывают 600 тысяч тонн мусора, сегодня 115 гектаров земли вокруг Казани уже заняты свалками. Если не решить вопрос утилизации мусора, через 20 лет свалки займут уже 200 гектаров земли. При этом выбросы вредных веществ от этих свалок приведут к существенным экологическим проблемам.