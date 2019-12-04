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В Ливане пройдут консультации по назначению нового премьера
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РИА Новости

В Ливане пройдут консультации по назначению нового премьера

19:26 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун объявил о проведении в понедельник, впервые после отставки правительства Саада Харири 29 октября, парламентских консультаций, необходимых для формирования нового правительства, сообщает в среду пресс-служба президентского дворца.
"Проведение парламентских консультаций, необходимых для назначения премьер-министра, уполномоченного формировать правительство, назначено на понедельник", - говорится в заявлении пресс-службы.
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Бывший ливанский премьер Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне продолжающихся массовых антиправительственных демонстраций, которые начались 17 октября. Больше месяца политические силы в Ливане не могли достичь общего согласия о назначении на пост премьер-министра личности, которая бы удовлетворила все стороны.
На сегодняшний день основным претендентом на пост главы кабинета министров Ливана, по сообщениям ливанских СМИ, является бизнесмен Самир Хатыб. Хатыб является владельцем одной из крупнейших строительных компаний в стране и считается приближенным к Сааду Харири. Он же был партнером по бизнесу убитого в 2005 году премьера Рафика Харири (отца Саада Харири).
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Также местные СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что политические силы в Ливане обсуждают возможность сокращение министерских кресел в правительстве с 30 до 24 с сохранением конфессионального баланса, также обсуждается предоставление министерских портфелей представителям гражданского движения.
Ранее пресс-служба президента опровергла обвинения в адрес главы государства, связанные с нарушениями конституции и межконфессионального соглашения в связи с переговорами Ауна для общего согласия политических кругов по формированию нового правительства. Данному заявлению предшествовали обвинения экс-премьеров Ливана в адрес Ауна из-за неопределенности с датой парламентских консультаций для назначения премьера, они назвали подобные действия пренебрежением к требованиям народа.
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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