В Ливане пройдут консультации по назначению нового премьера

БЕЙРУТ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Ливана Президент Ливана Мишель Аун объявил о проведении в понедельник, впервые после отставки правительства Саада Харири 29 октября, парламентских консультаций, необходимых для формирования нового правительства, сообщает в среду пресс-служба президентского дворца.

"Проведение парламентских консультаций, необходимых для назначения премьер-министра, уполномоченного формировать правительство, назначено на понедельник", - говорится в заявлении пресс-службы.

Бывший ливанский премьер Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне продолжающихся массовых антиправительственных демонстраций, которые начались 17 октября. Больше месяца политические силы в Ливане не могли достичь общего согласия о назначении на пост премьер-министра личности, которая бы удовлетворила все стороны.

На сегодняшний день основным претендентом на пост главы кабинета министров Ливана, по сообщениям ливанских СМИ, является бизнесмен Самир Хатыб. Хатыб является владельцем одной из крупнейших строительных компаний в стране и считается приближенным к Сааду Харири. Он же был партнером по бизнесу убитого в 2005 году премьера Рафика Харири (отца Саада Харири).

Также местные СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что политические силы в Ливане обсуждают возможность сокращение министерских кресел в правительстве с 30 до 24 с сохранением конфессионального баланса, также обсуждается предоставление министерских портфелей представителям гражданского движения.