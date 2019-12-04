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Росприроднадзор закупит мобильные лаборатории для проверки воздуха
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РИА Новости

Росприроднадзор закупит мобильные лаборатории для проверки воздуха

19:20 04.12.2019
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© Фото : пресс-служба РосприродназдораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото : пресс-служба Росприродназдора
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Росприроднадзор запустил в работу две мобильные лаборатории для контроля качества окружающей среды в городах РФ, всего закупят 20 подобных лабораторий, сказала журналистам в среду глава ведомства Светлана Радионова.
"Сейчас мы купили две машины, еще порядка 20 таких машин мы планируем купить. И я надеюсь, что каждый город, участник федерального проекта, будет обеспечен", - сообщила Радионова.
Она пояснила, что первые два автомобиля отправятся в четверг в Липецк. В дальнейшем машины могут быть использованы для контрольных замеров в Москве и Подмосковье.
"Мы покупаем лаборатории, потому мы хотим четких и прозрачных взаимоотношений с предприятиями, населением, хотим видеть результаты. Если вы увидите такую замечательную машину у себя в городе, если вы увидите ее рядом с вашим предприятием, вы должны четко понимать, что в настоящий момент Росприроднадзором проводятся замеры, и мы контролируем те действия, которые производят предприятия и другие участники реализации федерального проекта ("Чистая страна" - ред.)", - уточнила Радионова.
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Как отметил и. о. директора федерального бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений" (подведомственное учреждение Росприроднадзора) Евгений Снегирев, впервые в распоряжение специалистов поступили лаборатории такого уровня. Они способны проводить замеры 33 загрязняющих веществ.
"Обе машины обошлись в 48 миллионов 650 тысяч рублей. Ориентировочно 80% суммы - это начинка. Они измеряют 33 параметра в абсолютно автоматическом режиме, это позволяет получить объективную картину состояния атмосферного воздуха в точке замера. Но по степени насыщенности и по количеству охвата различных параметров и веществ, которые они помогают обнаружить, эти уникальны. Они не требуют большой подготовки, нужно от 30 минут до часа, и она полностью готова", - добавил Снегирев.
Проект "Чистая страна" был запущен в 2019 году, его цель - сокращение количества выбросов в атмосферу в городах на 20%.
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Новости - ЭкологияСветлана РадионоваРосприроднадзорРоссияОбщество
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