Росприроднадзор закупит мобильные лаборатории для проверки воздуха

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Росприроднадзор запустил в работу две мобильные лаборатории для контроля качества окружающей среды в городах РФ, всего закупят 20 подобных лабораторий, сказала журналистам в среду глава ведомства Светлана Радионова

"Сейчас мы купили две машины, еще порядка 20 таких машин мы планируем купить. И я надеюсь, что каждый город, участник федерального проекта, будет обеспечен", - сообщила Радионова.

Она пояснила, что первые два автомобиля отправятся в четверг в Липецк. В дальнейшем машины могут быть использованы для контрольных замеров в Москве и Подмосковье.

"Мы покупаем лаборатории, потому мы хотим четких и прозрачных взаимоотношений с предприятиями, населением, хотим видеть результаты. Если вы увидите такую замечательную машину у себя в городе, если вы увидите ее рядом с вашим предприятием, вы должны четко понимать, что в настоящий момент Росприроднадзором проводятся замеры, и мы контролируем те действия, которые производят предприятия и другие участники реализации федерального проекта ("Чистая страна" - ред.)", - уточнила Радионова.

Как отметил и. о. директора федерального бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений" (подведомственное учреждение Росприроднадзора) Евгений Снегирев, впервые в распоряжение специалистов поступили лаборатории такого уровня. Они способны проводить замеры 33 загрязняющих веществ.

"Обе машины обошлись в 48 миллионов 650 тысяч рублей. Ориентировочно 80% суммы - это начинка. Они измеряют 33 параметра в абсолютно автоматическом режиме, это позволяет получить объективную картину состояния атмосферного воздуха в точке замера. Но по степени насыщенности и по количеству охвата различных параметров и веществ, которые они помогают обнаружить, эти уникальны. Они не требуют большой подготовки, нужно от 30 минут до часа, и она полностью готова", - добавил Снегирев.