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Спецпредставитель США посетит Афганистан
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РИА Новости

Спецпредставитель США посетит Афганистан

18:54 04.12.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад направился в Кабул и Доху, где встретится с руководством Афганистана и талибами для ускорения мирного процесса, сообщил госдепартамент.
Речь идет о возобновлении мирных переговоров, которые были прерваны незадолго до планировавшегося подписания соглашения по Афганистану в США. Президент СШA Дональд Трамп заявлял, что прервал переговоры из-за терактов, ответственность за которые взяли на себя талибы.
"Спецпредставитель по примирению в Афганистане, посол Залмай Халилзад направился 3 декабря в Кабул и Доху. В Кабуле спецпредставитель встретится с представителями правительства Афганистана и другими лидерами страны, чтобы обсудить недавний визит президента Трампа и то, как лучше поддержать ускорение усилий по привлечению всех сторон к внутриафганскому диалогу", - говорится в сообщении госдепа.
"В Дохе посол Халилзад вновь присоединится к переговорам с "Талибаном", чтобы обсудить шаги, которые могут привести к внутриафганским переговорам и мирному завершению войны, конкретно — к сокращению насилия, которое приведет к прекращению огня", - уточнили в госдепе.
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Залмай ХалилзадКабулДональд ТрампАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
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