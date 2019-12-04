Спецпредставитель США посетит Афганистан

"Спецпредставитель по примирению в Афганистане, посол Залмай Халилзад направился 3 декабря в Кабул и Доху. В Кабуле спецпредставитель встретится с представителями правительства Афганистана и другими лидерами страны, чтобы обсудить недавний визит президента Трампа и то, как лучше поддержать ускорение усилий по привлечению всех сторон к внутриафганскому диалогу", - говорится в сообщении госдепа.