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2019-12-04T18:57+0300
https://ria.ru/20191204/1561971403.html
В ПФР рассказали, сколько россиян перевели пенсионные накопления
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РИА Новости

В ПФР рассказали, сколько россиян перевели пенсионные накопления

18:47 04.12.2019 (обновлено: 18:57 04.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Россияне, по предварительным данным, подали 344,7 тысячи заявлений о переводе пенсионных накоплений в другой фонд, сообщили журналистам в ПФР.
Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений завершился 1 декабря. В фонде напомнили, что изменить решение о переводе можно до конца 2019 года.
"По предварительным данным, было подано 344,7 тыс. заявлений, из них 260,1 тыс. (75,5%) – через портал Госуслуг, и 84,6 тыс. заявлений (24,5%) при личном обращении граждан в территориальный орган ПФР", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всем участникам переходной кампании было направлено 3,67 миллиона уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств. Лишь 10% граждан, получивших данное уведомление, все-таки осуществили перевод своих пенсионных накоплений, добавили в ПФР.
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Также в ПФР напомнили, что с 2019 года было введено информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда, кроме того, был ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений.
"Оба изменения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика к другому", - добавили в Пенсионном фонде.
Ранее в ПФР сообщали, что за 2018 год было подано 1,96 миллиона заявлений о переводе пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании. По сравнению с кампанией 2017 года этот показатель уменьшился в три раза. Положительные решения были вынесены по 1,6 миллиона заявлений, то есть по 81,6% всех принятых к рассмотрению заявлений.
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