Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-12-04T18:45+0300
https://ria.ru/20191204/1561971180.html
Удмуртия получила пять грантов на модернизацию техникумов
https://cdn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_2beb3be7f74def9534202d9b15e87d1d.jpg
РИА Новости

Удмуртия получила пять грантов на модернизацию техникумов

18:45 04.12.2019
20
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
УФА, 4 дек - РИА Новости. Удмуртия получила пять грантов на модернизацию профессиональных образовательных организаций на сумму свыше 150 миллионов рублей, написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.
"Удмуртия получила пять грантов на модернизацию средних профессиональных образовательных организаций - 152 миллионов 410 тысяч рублей, еще 10% добавим из бюджета республики", - сообщил Бречалов.
Он пояснил, что масштабная модернизация стала возможной в рамках национального проекта "Образование", который инициировал "майским" указом президент РФ Владимир Путин.
По данным главы Удмуртии, победителями гранта стали Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж.
Бречалов отметил, что три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность.
Врач
3 декабря, 16:31Удмуртская Республика
В Удмуртии открыли кабинеты для социальной помощи беременным
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
В технопарке МАИ Траектория взлета открыли новые детские лаборатории
В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
Здание Европейского парламента в Брюсселе
В ЕП прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии
Города России. Чебоксары
Чувашия - в лидерах по эффективности исполнительных органов власти
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Росприроднадзор закупит мобильные лаборатории для проверки воздуха
Города России. Казань
Музыкальный конкурс "Новая волна" в 2020 году переезжает в Казань
Здание Рейхстага
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов контрпродуктивной
Чебоксары
Чувашские техникумы и колледжи получат федеральные гранты
Москва
В Москве стартовал дистанционный отборочный этап олимпиады школьников
Российский предприниматель Виктор Бут
Адвокат не исключил новых шагов по делу Виктора Бута
Игра на фортепиано
В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав призвал разработать программу поддержки для каждого ветерана
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Спецпредставитель США посетит Афганистан
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Эксперт объяснил важность Договора по открытому небу
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на презентации сборника документов архивов МИД РФ Крым в развитии России в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве. 23 апреля 2019
Крымская делегация посетит с официальным визитом Сербию
Президент Ливана Мишель Аун
В Ливане пройдут консультации по назначению нового премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
Лента новостейМолния