Удмуртия получила пять грантов на модернизацию техникумов

УФА, 4 дек - РИА Новости. Удмуртия получила пять грантов на модернизацию профессиональных образовательных организаций на сумму свыше 150 миллионов рублей, написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.
"Удмуртия получила пять грантов на модернизацию средних профессиональных образовательных организаций - 152 миллионов 410 тысяч рублей, еще 10% добавим из бюджета республики", - сообщил Бречалов.
Он пояснил, что масштабная модернизация стала возможной в рамках национального проекта "Образование", который инициировал "майским" указом президент РФ Владимир Путин.
По данным главы Удмуртии, победителями гранта стали Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж.
Бречалов отметил, что три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность.