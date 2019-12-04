В Подмосковье отремонтировали около 2,5 тысячи домов в 2019 году

С 2014 по 2019 год в Подмосковье за время существования региональной программы капремонта в более чем 11,2 тысячи многоквартирных домов сделали капитальный ремонт. За обозначенный период коммунальщикам удалось заменить свыше 9,5 тысячи старых лифтов в 3,2 тысячи домов. Так, жилищные условия улучшились у более 1,7 миллиона жителей региона.