В Подмосковье отремонтировали около 2,5 тысячи домов в 2019 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Московской области за текущий год коммунальные службы сделали капитальный ремонт в 2,5 тысячи домов, сообщил телеканал "360".
С 2014 по 2019 год в Подмосковье за время существования региональной программы капремонта в более чем 11,2 тысячи многоквартирных домов сделали капитальный ремонт. За обозначенный период коммунальщикам удалось заменить свыше 9,5 тысячи старых лифтов в 3,2 тысячи домов. Так, жилищные условия улучшились у более 1,7 миллиона жителей региона.
Уточняется, что среди обязательных работ, которые должны быть выполнены, значатся: установка общедомовых счетчиков, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, утепление фасада, замена лифтов, а также ремонт фундамента, подвалов, внутридомовых инженерных систем, фасада и кровли.