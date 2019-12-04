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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-04T18:30+0300
https://ria.ru/20191204/1561970310.html
В Подмосковье отремонтировали около 2,5 тысячи домов в 2019 году
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РИА Новости

В Подмосковье отремонтировали около 2,5 тысячи домов в 2019 году

18:30 04.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие во время капитального ремонта жилого дома
Рабочие во время капитального ремонта жилого дома
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Московской области за текущий год коммунальные службы сделали капитальный ремонт в 2,5 тысячи домов, сообщил телеканал "360".
С 2014 по 2019 год в Подмосковье за время существования региональной программы капремонта в более чем 11,2 тысячи многоквартирных домов сделали капитальный ремонт. За обозначенный период коммунальщикам удалось заменить свыше 9,5 тысячи старых лифтов в 3,2 тысячи домов. Так, жилищные условия улучшились у более 1,7 миллиона жителей региона.
Уточняется, что среди обязательных работ, которые должны быть выполнены, значатся: установка общедомовых счетчиков, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, утепление фасада, замена лифтов, а также ремонт фундамента, подвалов, внутридомовых инженерных систем, фасада и кровли.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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