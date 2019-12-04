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В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены и детей
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РИА Новости

В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены и детей

18:16 04.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Менделеевский районный суд Татарстана в среду арестовал на два месяца Айнура Харисова, подозреваемого в жестоком убийстве бывшей жены, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка, сообщается на сайте суда.
"Менделеевский районный суд Республики Татарстан избрал меру пресечения в отношении Харисова… в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть, по 3 февраля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
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По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, в ночь на 3 декабря в квартире одного из домов в Менделеевске находящийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Проснувшемуся 12-летнему пасынку Харисов велел закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, двухлетний мальчик скончался по дороге в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего". Подозреваемый был задержан в тот же день. По информации МВД по Татарстану, мужчина ранее трижды судим.
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Следственный комитет РФТатарстанРоссияПроисшествия
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