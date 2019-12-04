В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены и детей

"Менделеевский районный суд Республики Татарстан избрал меру пресечения в отношении Харисова… в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть, по 3 февраля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, в ночь на 3 декабря в квартире одного из домов в Менделеевске находящийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Проснувшемуся 12-летнему пасынку Харисов велел закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, двухлетний мальчик скончался по дороге в больницу.