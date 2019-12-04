Пробки в Москве в среду достигли девяти баллов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пробки в Пробки в Москве в среду на фоне ухудшения погоды - мокрого снега и местами даже метели - достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. Например, движение затруднено на Новом Арбате, на улице Знаменка, на Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на Болотной набережной и Болотной улице.

Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Существенные заторы на внутренней стороне кольца наблюдаются от Земляного Вала до Нового Арбата. На внешней стороне Садового кольца движение затруднено от Земляного Вала до Большой Садовой улицы.

На внешней стороне ТТК сложно проехать от Велозаводской до Бутырской улицы. Также отдельные затруднения наблюдаются на юго-востоке и северо-западе МКАД.

Движение на вылетных магистралях местами затруднено.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду во второй половине дня в столице ожидается ухудшение погодных условий, пойдет снег, переходящий в мокрый снег и метель. Также на дорогах наблюдается гололедица.