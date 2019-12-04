Путин отметил развитие системы предупреждения о ракетном нападении

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ существенно выросли возможности системы предупреждения о ракетном нападении, она своевременно выявляет пуски баллистических ракет с военных баз и акваторий мирового океана.
"За последние годы состав нашей орбитальной группировки аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился. Существенно выросли и возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акваторий мирового океана", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.