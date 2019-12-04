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Путин отметил развитие системы предупреждения о ракетном нападении
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РИА Новости

Путин отметил развитие системы предупреждения о ракетном нападении

18:10 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ существенно выросли возможности системы предупреждения о ракетном нападении, она своевременно выявляет пуски баллистических ракет с военных баз и акваторий мирового океана.
"За последние годы состав нашей орбитальной группировки аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился. Существенно выросли и возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акваторий мирового океана", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
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Владимир ПутинРоссияВМФ РФБезопасность
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