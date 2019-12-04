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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-04T18:06+0300
https://ria.ru/20191204/1561969074.html
Любимов отметил увеличение числа людей, развивающих Рязанскую область
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РИА Новости

Любимов отметил увеличение числа людей, развивающих Рязанскую область

18:06 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Людей, которые вовлечены в работу по развитию Рязанской области и населенных пунктов, в которых они живут, с каждым годом становится все больше, сказал в среду губернатор Николай Любимов на научно-практической конференции "Местное сообщество: инициатива, реализация, контроль".
Приветствуя участников конференции, Любимов отметил особую важность рассматриваемых вопросов, поскольку все они имеют большое значение для формирования комфортного социального климата, повышения качества жизни людей в городах и на селе. Именно на это направлена активная реализация национальных проектов в регионе.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Самое главное для нас – выполнить задачу, которую поставил президент страны, – повысить комфортность проживания граждан. С федерального уровня нам предоставлено много инструментов для того, чтобы это сделать. Результаты реализации нацпроектов в регионе уже есть. И важно, что жители городов и поселков видят эти позитивные изменения и говорят об этом во время наших встреч с ними", – сказал Любимов.
Губернатор поблагодарил участников конференции за неравнодушие, ответственный подход к делу и стремление добиваться решения важных для всех жителей вопросов и проблем.
"С каждым годом в регионе становится все больше людей, которые вовлечены в работу по развитию области, территорий, где они непосредственно живут. Видно, как эта деятельность "зажигает" людей, ведь результаты ее ощутимы. Вместе с этим повышается уровень доверия к власти, потому что люди видят, что она к ним прислушивается", – сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Он также отметил, что в регионе продолжится реализация программы поддержки местных инициатив, благодаря которой выросла эффективность решения проблем местного уровня. Ее финансирование планируется увеличить.
Руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи", координатор ежегодной Всероссийской акции "Международный день соседей" Сергей Кузнецов поблагодарил губернатора и команду правительства региона за активную работу по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения.
"Видно, что люди, которые этим занимаются, работают в едином порыве. Наработано немало хороших практик. Рязанский опыт мы всегда приводим в пример, когда бываем в других регионах", – сказал Кузнецов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
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