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Нижегородская область
2019-12-04T18:00+0300
https://ria.ru/20191204/1561968817.html
В Нижнем Новгороде открыли завод по переработке вторичных полимеров
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде открыли завод по переработке вторичных полимеров

18:00 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Завод по переработке вторичных полимеров открылся в среду в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Завод создан в рамках реализации национального проекта "Экология". Предприятие является самым крупным по мощности переработки вторсырья в России.
"Открытие любого предприятия важно для региона и его жителей. Конкретно на этом было создано более 115 рабочих мест. Я горжусь, что именно в Нижегородской области открылось такое предприятие. Современное оборудование позволяет переработать весь пластик, который образуется в регионе. Это реальный прорыв в экологической отрасли страны. Также запуск предприятия способствует достижению показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор рассказал, что на заводе будет проходить обработка и утилизация полиэтилена высокого и низкого давления и пластиковых бутылок. Из них будут производиться полимерные хлопья и гранулят, из которых потом можно будет вновь создавать изделия из пластика.
На заводе установлено самое современное высококлассное оборудование. Предприятие сможет перерабатывать 20 тысяч тонн отходов полимеров в год. Выйти на полную мощность планируется в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил около 759 миллионов рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Никитин напомнил, что первый этап перехода на раздельный сбор отходов в Нижегородской области начался с 1 августа 2019 года. Сейчас в регионе организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля. По поручению губернатора региональная служба по тарифам первая в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.
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Нижегородская областьНижний НовгородНижегородская областьЭкономика
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