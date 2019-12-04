В Нижнем Новгороде открыли завод по переработке вторичных полимеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Завод по переработке вторичных полимеров открылся в среду в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Завод создан в рамках реализации национального проекта "Экология". Предприятие является самым крупным по мощности переработки вторсырья в России.

"Открытие любого предприятия важно для региона и его жителей. Конкретно на этом было создано более 115 рабочих мест. Я горжусь, что именно в Нижегородской области открылось такое предприятие. Современное оборудование позволяет переработать весь пластик, который образуется в регионе. Это реальный прорыв в экологической отрасли страны. Также запуск предприятия способствует достижению показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор рассказал, что на заводе будет проходить обработка и утилизация полиэтилена высокого и низкого давления и пластиковых бутылок. Из них будут производиться полимерные хлопья и гранулят, из которых потом можно будет вновь создавать изделия из пластика.

На заводе установлено самое современное высококлассное оборудование. Предприятие сможет перерабатывать 20 тысяч тонн отходов полимеров в год. Выйти на полную мощность планируется в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил около 759 миллионов рублей.