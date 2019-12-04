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СК завел дело после обнаружения тела младенца среди мусора в Раменском
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РИА Новости

СК завел дело после обнаружения тела младенца среди мусора в Раменском

17:55 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области
Автомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного мальчика среди мусора на сортировочной станции в Раменском в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУСК России по региону.
Второго декабря при расфасовке мусора на конвейерной ленте сортировочной станции было обнаружено тело новорожденного мальчика.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время устанавливается личность и местонахождения мамы ребенка, допрашивается персонал сортировочной станции мусора и водители мусоровозов. С целью установления давности и причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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