СК завел дело после обнаружения тела младенца среди мусора в Раменском

Второго декабря при расфасовке мусора на конвейерной ленте сортировочной станции было обнаружено тело новорожденного мальчика.

Сообщается, что в настоящее время устанавливается личность и местонахождения мамы ребенка, допрашивается персонал сортировочной станции мусора и водители мусоровозов. С целью установления давности и причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.