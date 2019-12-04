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В Саратове ликвидировали три нарколаборатории и тайник с оружием
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РИА Новости

В Саратове ликвидировали три нарколаборатории и тайник с оружием

17:55 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии в Саратове задержали предполагаемых организаторов трех нарколабораторий и схрона с крупной партией оружия и боеприпасов, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.
"При проведении обысковых мероприятий были обнаружены три лаборатории по изготовлению наркотических средств, а также схрон с оружием, в котором находились два автомата с глушителем, самодельный пистолет-пулемет, обрез, две гранаты, два полуавтоматических карабина, более 300 единиц боеприпасов", - заявил начальник управления уголовного розыска ГУМВД Владимир Харольский в сюжете, опубликованном на странице главка в соцсети "ВКонтакте".
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В сюжете уточняется, что, по данным полиции, изъятое оружие оказалось пригодным для стрельбы и "могло использоваться участниками группы либо реализовываться на черном рынке". Также эксперты установили, что в гараже участники группы выращивали коноплю. При этом один из задержанных пытался выдать эти растения за цветы.
"Выращиваются цветы... Розы там, пионы, может быть", - сказал он на видео.
В пресс-службе главка отметили, что нарколаборатории и схрон с оружием и боеприпасами обнаружены в гаражах в Саратове, которые находятся в собственности участников группы. В лабораториях во время обысков изъяли более 50 кустов конопли и лабораторное оборудование для их культивирования.
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Полиция возбудила уголовные дела по статьям УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия". Фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.
"Двоим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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РосгвардияГУМВДСаратовРоссияПроисшествия
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