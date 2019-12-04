Путин заявил, что Россия выступает против милитаризации космоса

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Россия выступает против милитаризации космоса, однако в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин.
"Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом", - сказал Путин.
Ранее в ходе совещания он отметил, что США рассматривают космос как театр военных действий.