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Прокуратура в Германии не нашла личных мотивов убийства в Берлине
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РИА Новости

Прокуратура в Германии не нашла личных мотивов убийства в Берлине

17:48 04.12.2019
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© AFP 2019 / dpa/Paul ZinkenCудебно-медицинские эксперты на месте убийства в берлинском районе Моабит
Cудебно-медицинские эксперты на месте убийства в берлинском районе Моабит
© AFP 2019 / dpa/Paul Zinken
Cудебно-медицинские эксперты на месте убийства в берлинском районе Моабит. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ заявила, что следствие по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине не располагает данными, которые бы указывали на личные, криминальные или террористические мотивы преступления.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
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"Указаний на то, что заказ исходил от негосударственного актора, на данный момент нет. Расследование не выявило какой бы то ни было связи между обвиняемым и жертвой, не говоря уже о личном мотиве обвиняемого. Связи убийства с организованной преступностью или феноменом исламистского терроризма также нет", - говорится в заявлении генпрокуратуры.
В пресс-релизе также сообщается, что обвиняемого зовут Вадим К., а изначально сообщавшееся имя "Вадим С." являлось псевдонимом – именно на это имя был выдан загранпаспорт, по которому обвиняемый прибыл в Европу в августе 2019 года. Как пишет при этом прокуратура, то, что Вадим К. и Вадим С. – один и тот же человек, следует "с высокой вероятностью" из сравнения его фотографии с фотографией из полицейских баз данных разыскиваемых лиц. Уточняется, что Вадим К. находился с 23 апреля 2014 года по 7 июля 2015 года в розыске в связи с убийством 19 июня 2013 года в Москве.
Утверждается, что обвиняемый въехал в Европу по выданной французским посольством шенгенской визе, прибыв 17 августа 2019 года во Францию. При запросе визы он предоставил справку с места работы, в качестве которого указывалось предприятие ЗАО "Руст" ("ZAO RUST"), где обвиняемый якобы работал с ноября 2017. При этом, по данным реестров, компания с 10 апреля 2019 года находится в реорганизации, а за январь отчиталась о доходе в 80 тысяч рублей и прибыли в две тысячи рублей, пишет прокуратура. Также утверждается, что номер факса соединяет с офисами "Оборонэнергосбыта" и "Оборонэнерго", говорится в документе.
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
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Две плоскости жизни. Эксперт о "причастности" РФ к убийству в БерлинеПредположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными, заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию.
В документе отмечается, что убитый гражданин Грузии Торнике К. воевал на стороне боевиков в Чечне, был "активным членом" террористической организации "Кавказский эмират"*. После участия в боях в Чечне, "по поручению грузинского правительства", Торнике К. начал создавать группировку по "обороне Южной Осетии", а в конце 2008 – начале 2009 года он якобы выяснил о "направленных против него" планах "российских ведомств", которые, пишет прокуратура, не были реализованы. При этом в мае 2015 года на него в Тбилиси было совершено покушение.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 15:59
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
* запрещенная в России террористическая организация.
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеГерманияРоссияБерлин (город)В мире
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