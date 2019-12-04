Прокуратура в Германии не нашла личных мотивов убийства в Берлине

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Генеральная прокуратура ФРГ заявила, что следствие по делу об убийстве гражданина Грузии Берлине не располагает данными, которые бы указывали на личные, криминальные или террористические мотивы преступления.

Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.

"Указаний на то, что заказ исходил от негосударственного актора, на данный момент нет. Расследование не выявило какой бы то ни было связи между обвиняемым и жертвой, не говоря уже о личном мотиве обвиняемого. Связи убийства с организованной преступностью или феноменом исламистского терроризма также нет", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

В пресс-релизе также сообщается, что обвиняемого зовут Вадим К., а изначально сообщавшееся имя "Вадим С." являлось псевдонимом – именно на это имя был выдан загранпаспорт, по которому обвиняемый прибыл в Европу в августе 2019 года. Как пишет при этом прокуратура, то, что Вадим К. и Вадим С. – один и тот же человек, следует "с высокой вероятностью" из сравнения его фотографии с фотографией из полицейских баз данных разыскиваемых лиц. Уточняется, что Вадим К. находился с 23 апреля 2014 года по 7 июля 2015 года в розыске в связи с убийством 19 июня 2013 года в Москве.

Утверждается, что обвиняемый въехал в Европу по выданной французским посольством шенгенской визе, прибыв 17 августа 2019 года во Францию. При запросе визы он предоставил справку с места работы, в качестве которого указывалось предприятие ЗАО "Руст" ("ZAO RUST"), где обвиняемый якобы работал с ноября 2017. При этом, по данным реестров, компания с 10 апреля 2019 года находится в реорганизации, а за январь отчиталась о доходе в 80 тысяч рублей и прибыли в две тысячи рублей, пишет прокуратура. Также утверждается, что номер факса соединяет с офисами "Оборонэнергосбыта" и "Оборонэнерго", говорится в документе.

В документе отмечается, что убитый гражданин Грузии Торнике К. воевал на стороне боевиков в Чечне, был "активным членом" террористической организации "Кавказский эмират"*. После участия в боях в Чечне, "по поручению грузинского правительства", Торнике К. начал создавать группировку по "обороне Южной Осетии", а в конце 2008 – начале 2009 года он якобы выяснил о "направленных против него" планах "российских ведомств", которые, пишет прокуратура, не были реализованы. При этом в мае 2015 года на него в Тбилиси было совершено покушение.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".