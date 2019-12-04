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2019-12-04T20:55+0300
https://ria.ru/20191204/1561968083.html
В Екатеринбурге открылся центр для людей с ограниченными возможностями
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РИА Новости

В Екатеринбурге открылся центр для людей с ограниченными возможностями

18:27 04.12.2019 (обновлено: 20:55 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КондратюкЗанятие в компьютерном классе
Занятие в компьютерном классе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Дети и взрослые с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, нарушениями слуха и зрения, а также генетическими заболеваниями смогут получить помощь и поддержку в новом социальном центре, открывшемся в Екатеринбурге.
В рамках проекта "Мастерские безграничных возможностей" для людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития организуют занятия по профориентации, что позволит им в будущем устроиться на работу.
Помимо этого, на территории центра откроют клуб для общения, группы психологической поддержки, площадки для мастер-классов и спортзал.
В новом учреждении уже обустроена кухня, где посетители могут освоить базовые бытовые навыки.
Социальный центр открылся в здании земской школы Екатеринбурга. Для удобства людей с ограниченными возможностями в нем широкие коридоры и дверные проемы, специально оборудованы санузлы, установлены пандусы, сообщает информационный портал Свердловской области.
Трансформируемые помещения подходят для различных развивающих занятий, а специальная входная группа, закрытая стоянка и большой холл позволяют проводить масштабные мероприятия.
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Хорошие новостиХорошие новостиСвердловская областьЕкатеринбург
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