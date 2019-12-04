В Екатеринбурге открылся центр для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Дети и взрослые с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, нарушениями слуха и зрения, а также генетическими заболеваниями смогут получить помощь и поддержку в новом социальном центре, открывшемся в Екатеринбурге.

В рамках проекта "Мастерские безграничных возможностей" для людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития организуют занятия по профориентации, что позволит им в будущем устроиться на работу.

Помимо этого, на территории центра откроют клуб для общения, группы психологической поддержки, площадки для мастер-классов и спортзал.

В новом учреждении уже обустроена кухня, где посетители могут освоить базовые бытовые навыки.

Социальный центр открылся в здании земской школы Екатеринбурга. Для удобства людей с ограниченными возможностями в нем широкие коридоры и дверные проемы, специально оборудованы санузлы, установлены пандусы, сообщает информационный портал Свердловской области.