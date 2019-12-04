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Посол в Берлине назвал высылку сотрудников безосновательным шагом
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РИА Новости

Посол в Берлине назвал высылку сотрудников безосновательным шагом

17:42 04.12.2019 (обновлено: 17:43 04.12.2019)
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ рассматривает решение о высылке своих сотрудников "как безосновательный и недружественный шаг", говорится в заявлении посла Сергея Нечаева, размещенного на сайте дипмиссии.
"Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный", - говорится в заявлении.
"Указанные действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях и, разумеется, не останутся без надлежащей реакции", - добавил глава дипмиссии.
МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеСергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииРоссияБерлин (город)В мире
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