Посол в Берлине назвал высылку сотрудников безосновательным шагом

В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.