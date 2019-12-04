В Дагестане реализуются 187 проектов мелиорации на 1,4 млрд рублей

Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017

МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. В Дагестане за последние два года реализовано 88 инвестпроектов развития внутрихозяйственной мелиоративной сети с охватом 15 тысяч гектаров сельхозугодий и три крупных межхозяйственных мелиоративных проекта, сообщил глава Минсельхоза республики Абзагир Гусейнов на встрече главы региона . В Дагестане за последние два года реализовано 88 инвестпроектов развития внутрихозяйственной мелиоративной сети с охватом 15 тысяч гектаров сельхозугодий и три крупных межхозяйственных мелиоративных проекта, сообщил глава Минсельхоза республики Абзагир Гусейнов на встрече главы региона Владимира Васильева с представителями Советов старейшин северных территорий Дагестана.

На встрече с Васильевым, прошедшей в Кизляре, обсуждались приоритетные проекты, реализуемые в Дагестане и направленные, в том числе, на повышение уровня жизни граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметил Гусейнов, засушливый климат, характерный для большей части территории республики, отводит мелиорации решающую роль в развитии сельскохозяйственного производства.

Он также сообщил, что в текущем году предусматривается реализация 187 инвестиционных проектов в этой сфере на сумму 1,4 миллиарда рублей, мелиоративными мероприятиями в хозяйствах будет охвачено 29 тысяч гектаров угодий. Продолжаются работы по реализации трех начатых и трех новых проектов реконструкции межхозяйственных оросительных систем.

Глава ведомства добавил, что в целях стимулирования инвестпроектов в мелиоративной сфере в республиканском бюджете предусмотрены средства на господдержку, в том числе выделенные дополнительно 500 миллионов рублей.