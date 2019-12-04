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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-04T17:26+0300
https://ria.ru/20191204/1561966844.html
В Дагестане реализуются 187 проектов мелиорации на 1,4 млрд рублей
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РИА Новости

В Дагестане реализуются 187 проектов мелиорации на 1,4 млрд рублей

17:26 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Расулов / Перейти в фотобанкВрио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Расулов
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МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. В Дагестане за последние два года реализовано 88 инвестпроектов развития внутрихозяйственной мелиоративной сети с охватом 15 тысяч гектаров сельхозугодий и три крупных межхозяйственных мелиоративных проекта, сообщил глава Минсельхоза республики Абзагир Гусейнов на встрече главы региона Владимира Васильева с представителями Советов старейшин северных территорий Дагестана.
На встрече с Васильевым, прошедшей в Кизляре, обсуждались приоритетные проекты, реализуемые в Дагестане и направленные, в том числе, на повышение уровня жизни граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил Гусейнов, засушливый климат, характерный для большей части территории республики, отводит мелиорации решающую роль в развитии сельскохозяйственного производства.
Он также сообщил, что в текущем году предусматривается реализация 187 инвестиционных проектов в этой сфере на сумму 1,4 миллиарда рублей, мелиоративными мероприятиями в хозяйствах будет охвачено 29 тысяч гектаров угодий. Продолжаются работы по реализации трех начатых и трех новых проектов реконструкции межхозяйственных оросительных систем.
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Глава ведомства добавил, что в целях стимулирования инвестпроектов в мелиоративной сфере в республиканском бюджете предусмотрены средства на господдержку, в том числе выделенные дополнительно 500 миллионов рублей.
Для обеспечения развития мелиорации на долгосрочную перспективу, по словам Гусейнова, разработана Стратегия до 2025 года, реализация которой позволит, начиная с 2020 года, увеличить ежегодный валовой объем производства сельхозпродукции на 1 миллиард рублей, а в долгосрочной перспективе (к 2025 году) – обеспечить прирост валовых сборов зерновых культур за счет повышения урожайности и оптимизации структуры посевных площадей на 63%.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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