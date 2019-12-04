В Краснодаре будут судить экс-полицейских, обвиняемых во взятках

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Краснодаре рассмотрит дело четырех бывших полицейских, обвиняемых во взяточничестве, продаже наркотиков и превышении полномочий, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в декабре 2018 года два старших участковых и два участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних пункта полиции УМВД России по Краснодару вступили в сговор. Они задержали трех местных жителей по подозрению в намерении приобрести наркотические средства и в обмен на непривлечение к ответственности выведали у них место закладки наркотиков. Впоследствии сотрудники полиции сбыли найденные наркотики и потребовали взятку за отказ от возбуждения уголовного дела.

"Полицейские сообщили женщине, что при передаче им взятки в сумме 200 тысяч рублей они помогут ей избежать уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейский получил от женщины взятку в размере 150 тысяч рублей, которые выбросил при попытке скрыть преступление. Действия всех фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками управления ОРЧ (СБ) ГУМВД России по Краснодарскому краю, а деньги - обнаружены и изъяты. В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они обвиняются во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием своего служебного положения, превышении должностных полномочий, мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Также двое из них обвиняются в хищении денег путем обмана.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.