Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T17:26+0300
https://ria.ru/20191204/1561966781.html
В Краснодаре будут судить экс-полицейских, обвиняемых во взятках
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Краснодаре будут судить экс-полицейских, обвиняемых во взятках

17:26 04.12.2019
206
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Суд в Краснодаре рассмотрит дело четырех бывших полицейских, обвиняемых во взяточничестве, продаже наркотиков и превышении полномочий, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в декабре 2018 года два старших участковых и два участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних пункта полиции УМВД России по Краснодару вступили в сговор. Они задержали трех местных жителей по подозрению в намерении приобрести наркотические средства и в обмен на непривлечение к ответственности выведали у них место закладки наркотиков. Впоследствии сотрудники полиции сбыли найденные наркотики и потребовали взятку за отказ от возбуждения уголовного дела.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
"Полицейские сообщили женщине, что при передаче им взятки в сумме 200 тысяч рублей они помогут ей избежать уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейский получил от женщины взятку в размере 150 тысяч рублей, которые выбросил при попытке скрыть преступление. Действия всех фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками управления ОРЧ (СБ) ГУМВД России по Краснодарскому краю, а деньги - обнаружены и изъяты. В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они обвиняются во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием своего служебного положения, превышении должностных полномочий, мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Также двое из них обвиняются в хищении денег путем обмана.
Пресечение деятельности организованной преступной группы в Ялте, которая за взятки организовала незаконный канал миграции на территорию России
Вчера, 15:05
Экс-начальник алтайского УФМС осужден на семь лет за взятку
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По информации ГУМВД России по Краснодарскому краю, также в отношении подозреваемых проводится служебная проверка. Полицейские были отстранены от работы, а затем уволены.
711000
Обсудить 1
Следственный комитет РФМВД РФКраснодарКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приангарье ребенок погиб, плеснув бензин в печь
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Трудовая книжка
СФ назначил дату рассмотрения закона об электронных трудовых книжках
Банкомат
Нацбанк Таджикистана прокомментировал ситуацию с переводами из России
Кириенко: волонтеры спасли более 18 тыс человек в 2019 году
Кириенко: волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал условия для сотрудничества с парламентом Норвегии
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Вид на село в Дагестане
Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Адвокат Марии Хачатурян оценил работу следователей
Полицейский автомобиль
Очевидица рассказала о стрельбе в Перми
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Посол в Берлине назвал высылку сотрудников безосновательным шагом
Флаг Украины в Киеве
Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Главой МАГАТЭ впервые стал латиноамериканец
Калининград
Власти Калининграда готовы увеличить субсидии на кинопроизводство
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
Лента новостейМолния