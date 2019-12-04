В Кизляре благоустроены 11 дворовых и общественных территорий

МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. В рамках проекта "Мой Дагестан – Комфортная городская среда" в Кизляре в 2019 году благоустроено 8 дворовых и три общественные территории, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам рабочей поездки в муниципалитет руководителя региона Владимира Васильева.
Васильев, в частности, побывал на выставочной площади по улице Ленина. Которая является одним из любимых мест отдыха грожан. Здесь высажены хвойные деревья, территория оборудована лавочками, урнами, дополнительным освещением.
В рамках этого же проекта реконструирована площадь имени основателя Кизляра - Василия Левашова. Здесь появились новая брусчатка, современные фонари, лавочки и зеленые насаждения, обновлен и постамент памятника Левашову. Кроме того, установлен новый фонтан.
Общая сумма средств по программе обустройства комфортной городской среды в Кизляре на 2019 год составляет 41.3 миллиона рублей, добавили в пресс-службе