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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-04T17:24+0300
https://ria.ru/20191204/1561966672.html
В Кизляре благоустроены 11 дворовых и общественных территорий
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РИА Новости

В Кизляре благоустроены 11 дворовых и общественных территорий

17:24 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Расулов / Перейти в фотобанкВрио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Расулов
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МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. В рамках проекта "Мой Дагестан – Комфортная городская среда" в Кизляре в 2019 году благоустроено 8 дворовых и три общественные территории, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам рабочей поездки в муниципалитет руководителя региона Владимира Васильева.
Васильев, в частности, побывал на выставочной площади по улице Ленина. Которая является одним из любимых мест отдыха грожан. Здесь высажены хвойные деревья, территория оборудована лавочками, урнами, дополнительным освещением.
В рамках этого же проекта реконструирована площадь имени основателя Кизляра - Василия Левашова. Здесь появились новая брусчатка, современные фонари, лавочки и зеленые насаждения, обновлен и постамент памятника Левашову. Кроме того, установлен новый фонтан.
Общая сумма средств по программе обустройства комфортной городской среды в Кизляре на 2019 год составляет 41.3 миллиона рублей, добавили в пресс-службе
ДАГЕСТАН ДЕРБЕНТ ПАНОРАМА
3 декабря, 17:00Республика Дагестан
Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в двух городах Дагестана
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Республика ДагестанВладимир ВасильевКизляр
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