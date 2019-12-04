Васильев: проект "100 школ" повысил качество образования в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. Проект "100 школ", реализуемый в Дагестане, позволил приступить к решению "очень запущенной" проблемы реконструкции и строительства общеобразовательных учебных заведений, заявил республики Дагестана Владимир Васильев в ходе рабочей поездки в город Кизляр.
"Школы не ремонтировались 30 лет, деньги на их текущий ремонт вообще не выделялись. Мы строим школы – новые, современные, но при этом у нас большое количество учебных заведений находится в ветхом и аварийном состоянии. На все бюджетных денег не хватает. Первый год проекта нам дал 117 отремонтированных школ. В этом году, благодаря поддержке людей, спонсоров, количество школ увеличилось, мы выделили 400 миллионов рублей на этот проект - по два миллиона рублей на каждое учебное заведение", - привели в пресс-службе главы и правительства Дагестана слова Васильева.
Запущенный в 2018 году проект "100 школ", как и сменивший его в этом году проект "150 школ", предусматривают софинансирование ремонта и строительства учебных заведений из бюджетов муниципалитетов, а также за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
"Сейчас, что приятно, в очереди стоят больше ста спонсоров. Есть те, кто живет далеко, но просит продолжить проект, выражая готовность вкладывать свои деньги. В этом году 20 школ реконструировано без участия бюджета республики", - заключил Васильев.