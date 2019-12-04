Васильев: проект "100 школ" повысил качество образования в Дагестане

"Школы не ремонтировались 30 лет, деньги на их текущий ремонт вообще не выделялись. Мы строим школы – новые, современные, но при этом у нас большое количество учебных заведений находится в ветхом и аварийном состоянии. На все бюджетных денег не хватает. Первый год проекта нам дал 117 отремонтированных школ. В этом году, благодаря поддержке людей, спонсоров, количество школ увеличилось, мы выделили 400 миллионов рублей на этот проект - по два миллиона рублей на каждое учебное заведение", - привели в пресс-службе главы и правительства Дагестана слова Васильева.