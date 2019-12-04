Татарстан выделил средства на переоборудование автомобилей на газ

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана выделило дополнительно 6,2 миллиона рублей на реализацию республиканской программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" в 2019 году, общее финансирование составило 36,2 миллиона рублей, сообщает министерство экономики республики.

"На реализацию действующей уже три года программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" в 2019 году выделено дополнительно 6,2 миллиона рублей. Размер ранее выделенных в этом году субсидий составил 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, в рамках реализации программы у жителей республики, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть возможность получить скидку до 30% на перевод своего транспорта на газомоторное топливо – метан. В этом году в рамках программы в Татарстане уже было переоборудовано под работу на природном газе более 1 тысячи транспортных средств: 604 – это личный транспорт жителей республики, 441 – транспортные средства юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и государственных организаций.

"Перевод автомобилей на природный газ, безусловно, помогает существенно экономить затраты на топливо. Но кроме экономической выгоды, это еще и значительный положительный эффект для окружающей среды. При использовании метана в качестве топлива для транспорта выбросы углекислого газа гораздо ниже, а твердые сажевые частицы практически не выделяются. Это оказывает большое влияние на воздух, которым мы дышим", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Всего с начала действия в 2016 году программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" на метан переведено около 3,5 тысячи единиц техники, из них физическим лицам принадлежит более 1,6 тысячи автомобилей, юридическим – более 1,8 тысячи.