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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-04T17:18+0300
https://ria.ru/20191204/1561966361.html
Васильев: Дагестан потратит на улучшение водоснабжения 2 млрд рублей
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РИА Новости

Васильев: Дагестан потратит на улучшение водоснабжения 2 млрд рублей

17:18 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. Решение проблем водоснабжения в Дагестане является одной из приоритетных задач руководства республики; на реализацию мероприятий по обеспечению жителей качественной питьевой водой выделено более двух миллиардов рублей, заявил глава Дагестана Владимир Васильев.
Васильев посетил рабочей поездкой город Кизляр, где, в частности, встретился с представителями Советов старейшин районов и городов Северного территориального округа, сообщил представитель пресс-службы главы и правительства Дагестана.
Глава Дагестана отметил на встрече, что решение ряда застарелых социальных и инфраструктурных проблем на местах стало возможным благодаря положительной динамике сбора налогов в республике. Укрепилось идоверие к республике со стороны федерального центра, что позволило обеспечить дополнительное финансирование ряда направлений.
"Я горжусь тем, что 1,9 миллиарда рублей из этих средств мы заработали сами. И я бы хотел обсудить, все ли, что делается в этом направлении сегодня, правильно. Мы учимся работать открыто, честно, контролируя расход средств", - привели в пресс-службе слова Васильева.
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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Он, в частности, отметил, что уже в 2020 году планируется обеспечить круглосуточное водоснабжение в Кизляре, где вода пока подается в дома лишь по нескольку часов в день. Работы здесь ведутся в рамках приоритетного проекта "Мой Дагестан – моя вода".
В июне на водозаборных сооружениях Кизляра ввели в строй пусковой комплекс, состоящий из накопителя воды на 2 тысячи кубометров и насосной станции. В муниципалитете идет масштабная работа по замене изношенных водопроводных сетей. Принятые меры позволят обеспечить водой более 50 тысяч человек.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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