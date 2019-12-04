Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-04T19:11+0300
https://ria.ru/20191204/1561965584.html
Кинокритики США назвали "Ирландца" лучшим фильмом года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155700/24/1557002450_0:241:2700:1760_1036x0_80_0_0_f08102203869a0651f5cae36ebad8ef2.jpg
РИА Новости

Кинокритики США назвали "Ирландца" лучшим фильмом года

19:11 04.12.2019
706
© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США стал фильм "Ирландец", сообщает The Guardian.
Фильм Скорсезе о гангстерах также был отмечен за "лучший адаптированный сценарий", который написал Стивен Заиллян. А в категории "лучший режиссер" победил Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в Голливуде…".
Лучшим актером стал Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности"), а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер ("Джуди").
Часто успех у кинокритиков говорит о высоких шансах на премию "Оскар", напоминает издание. Так, по крайней мере, произошло с фильмом "Зеленая книга" (2018).
Награды будут вручены лауреатам на торжественной церемонии 8 января 2020 года в Нью-Йорке.
Кадр из фильма Ирландец
28 ноября, 08:00Культура
Как стать моложе — в фильме "Ирландец" Мартина Скорсезе
110203
КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин ТарантиноНью-Йорк (город)Мартин Скорсезе
Рекомендуем
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания. 4 декабря 2019
В администрации Эрдогана отметили продуктивность встречи с Трампом
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
Имам рассказал, в каком случае ислам допускает суррогатное материнство
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Среди погибших в ДТП в Забайкалье было четверо несовершеннолетних
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
Фильм "Скайуокер: Восход" расскажет историю Финна
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобриатнии
Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе
Сейсмограф
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов объявит полный состав правительства Крыма в среду
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии манифестант взорвался на собственной бомбе, сообщили СМИ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире
Дамаск на рассвете
В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"*, сообщили СМИ
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
Автомобиль полиции в Киеве
В Госбюро расследований Украины рассказали о статусе Маруси Зверобой
Сергей Гаврилов
Гаврилов поддержал позицию РПЦ по проекту против домашнего насилия
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию вернулись около 670 беженцев из Иордании и Ливана за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
Лента новостейМолния