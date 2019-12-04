Кинокритики США назвали "Ирландца" лучшим фильмом года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США стал фильм "Ирландец", . Лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США стал фильм "Ирландец", сообщает The Guardian.

Фильм Скорсезе о гангстерах также был отмечен за "лучший адаптированный сценарий", который написал Стивен Заиллян. А в категории "лучший режиссер" победил Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в Голливуде…".

Лучшим актером стал Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности"), а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер ("Джуди").

Часто успех у кинокритиков говорит о высоких шансах на премию "Оскар", напоминает издание. Так, по крайней мере, произошло с фильмом "Зеленая книга" (2018).