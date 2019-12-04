Дом для попавших в трудную ситуацию женщин откроют в Балашихе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Московской области, в Балашихе, откроется место, куда смогут обратиться женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Приют назовут "Добрый дом", сообщил телеканал В Московской области, в Балашихе, откроется место, куда смогут обратиться женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Приют назовут "Добрый дом", сообщил телеканал "360" . Помогать будут женщинам из разных городов.

Организатор проекта – общественная благотворительная организация "Мы вместе". Открыть "Добрый дом" могут уже в 2020 году.

"Мы планируем открыть дом к Рождеству. Обустраиваем квартиру, делаем косметический ремонт для комфортного проживания. Оплачиваем аренду помещения, услуги юристов и психологов, собираем вещи и детское питание – все, что необходимо для жизни в "Добром доме", чтобы мамы самостоятельно встали на ноги и с детьми могли независимо жить своей жизнью", – рассказала вице-президент организации "Мы вместе" Ирина Гусарова.

"Добрый дом" находится на улице Белякова. В приюте организуют детскую комнату, воскресную школу, службу сестер милосердия. Сотрудничать организация будет с юристами, психологами.

Открытие приюта организаторы обсудили на благотворительном ланче с заместителем министра физической культуры и спорта Подмосковья Татьяной Кравчук.

"Мы должны поддерживать такие инициативы, как создание "Доброго дома", для широкого вовлечения жителей области в социально полезные дела. Общественные организации горят своей идеей, хотят что-то изменить. Людей стало заботить не только собственное благосостояние, но и то, что происходит вокруг", – отметила Татьяна Кравчук.