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Новости Подмосковья
2019-12-04T16:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561963656.html
Дом для попавших в трудную ситуацию женщин откроют в Балашихе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/32/1561963251_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_01dd1eb2bd45c319f88865cdb64dd293.jpg
РИА Новости

Дом для попавших в трудную ситуацию женщин откроют в Балашихе

16:36 04.12.2019
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© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина на прогулке с ребенком
Женщина на прогулке с ребенком
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Московской области, в Балашихе, откроется место, куда смогут обратиться женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Приют назовут "Добрый дом", сообщил телеканал "360". Помогать будут женщинам из разных городов.
Организатор проекта – общественная благотворительная организация "Мы вместе". Открыть "Добрый дом" могут уже в 2020 году.
"Мы планируем открыть дом к Рождеству. Обустраиваем квартиру, делаем косметический ремонт для комфортного проживания. Оплачиваем аренду помещения, услуги юристов и психологов, собираем вещи и детское питание – все, что необходимо для жизни в "Добром доме", чтобы мамы самостоятельно встали на ноги и с детьми могли независимо жить своей жизнью", – рассказала вице-президент организации "Мы вместе" Ирина Гусарова.
"Добрый дом" находится на улице Белякова. В приюте организуют детскую комнату, воскресную школу, службу сестер милосердия. Сотрудничать организация будет с юристами, психологами.
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Открытие приюта организаторы обсудили на благотворительном ланче с заместителем министра физической культуры и спорта Подмосковья Татьяной Кравчук.
"Мы должны поддерживать такие инициативы, как создание "Доброго дома", для широкого вовлечения жителей области в социально полезные дела. Общественные организации горят своей идеей, хотят что-то изменить. Людей стало заботить не только собственное благосостояние, но и то, что происходит вокруг", – отметила Татьяна Кравчук.
Также на благотворительном ланче обсудили такие темы, как законопроект о бытовом насилии, воспитание детей и семейные ценности.
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Новости ПодмосковьяБалашихаМосковская область
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